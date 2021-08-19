В Москве открылся Центр борьбы с принудительной вакцинацией. В рамках проекта также создан всероссийский колл-центр, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр борьбы с принудительной вакцинацией в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр борьбы с принудительной вакцинацией в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Юристы центра консультируют граждан в вопросах принудительной вакцинации

Организаторы утверждают, что задача центра — помочь людям в борьбе с принудительной вакцинацией. Юристы бесплатно консультируют граждан о методах разговора с работодателями, а также помогают составлять жалобы на работодателей и подавать судебные иски.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Никита Джигурда посетил Центр борьбы с принудительной вакцинацией

Ранее два центра борьбы с принудительной вакцинацией были открыты в Санкт-Петербурге.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр борьбы с принудительной вакцинацией в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр борьбы с принудительной вакцинацией в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Консультация юристов бесплатна

Напомним, 16 июня столичные власти объявили об обязательной вакцинации, в первую очередь работающих в сфере услуг. Позднее обязательная вакцинация была официально временно приостановлена.

Стоит добавить, что центр открыл кандидат в депутаты Госдумы, а на стенах развешаны плакаты с указанием его партийной принадлежности. Выборы на за горами.