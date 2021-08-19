19 августа, в день Преображения Господня отмечается один из первых праздников урожая — Яблочный Спас.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Епископ Пантелеимон проводит крестный ход

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблочный Спас в Храме Преображения Господня на Преображенской площади

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестный ход в Храме Преображения Господня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестный ход в Храме Преображения Господня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестный ход в Храме Преображения Господня

Праздник Преображения считается одним из 12 главных событий церковно-богослужебного года. Празднуется явление Иисуса Христа перед апостолами в Божественном обличье. В этот день прихожане собираются в храмах на торжественную службу и крестный ход. Освящают корзинки с сезонными фруктами: яблоками, виноградом и другими.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Корзины с фруктами на Яблочный Спас

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблочный Спас в Храме Преображения Господня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблочный Спас в Храме Преображения Господня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблочный Спас в Храме Преображения Господня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Епископ Пантелеимон окропляет святой водой корзины с фруктами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблочный Спас в Храме Преображения Господня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблочный Спас в Храме Преображения Господня

Главный символ праздника — яблоко. Плоды становятся сочными и спелыми. Считается, что яблоки, освященные на Преображение, — целительные и молодильные. В Яблочный Спас положено угощать фруктами всех нуждающихся.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблочный Спас в Храме Преображения Господня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Епископ Пантелеимон окропляет святой водой верующих

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Православные верующие освящают корзины с фруктами

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Освящение яблок в Храме Преображения Господня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблочный Спас в Храме Преображения Господня

В Храме Преображения Господня на Преображенской площади в Москве торжественную службу и крестный ход провёл епископ Пантелеимон (Шатов). После службы яблоки и другие фрукты, принесённые прихожанами, были освящены. Дети-волонтеры раздавали их всем желающим.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Волонтёры раздают яблоки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Волонтёры раздают яблоки в Храме Преображения Господня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблочный Спас в Храме Преображения Господня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Освящение яблок в Храме Преображения Господня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Яблочный Спас в Храме Преображения Господня

На Руси Яблочный Спас был первым праздником урожая, с этого дня яблоки можно было есть, использовать для приготовления блюд и напитков, делать заготовки на зиму. Согласно поверьям, Яблочный Спас означает приближение осени.