«Россия» без «царя», или Кто на земле хозяин
На Ставрополье крестьяне одного хозяйства остались без главы. Старого они отправили на пенсию, а молодой оказался в изоляторе под следствием. В разгар уборки рабочие взяли управление колхозом в свои руки и собрали небывалый урожай.
Колхоз «Россия» в станице Григорополисской Ставропольского края отмечает свое столетие. В лучшие годы почти на двадцати тысячах гектаров трудилось более двух тысяч колхозников.
В 1991 году главой хозяйства выбрали нового человека, который взял курс на оптимизацию. Ровно через тридцать лет в колхозе осталось работать 650 человек. Последние заявления председателя сократить рабочие места и оставить всего триста рабочих, повергли крестьян в недоумение. Они, дождавшись окончания срока правления старого председателя, выбрали себе нового.
Через полгода люди окончательно убедились в правильности своего выбора, но к молодому главе приехали правоохранители с обыском, после чего увезли и в данный момент в отношении него ведут следствие.
Это сильно отразилось на финансово-хозяйственной деятельности колхоза. Арестованы счета, на которых сто семьдесят миллионов рублей. Не представляется возможным сдать в налоговую отчёт, так как нет даже электронной подписи. Поэтому закупка лекарственных препаратов, удобрений, посевного материала ведётся в режиме строгой экономии.
Люди объединились, стали усерднее в труде, начали более рационально относиться не только к вещам, но и распределению времени. Признаются, работать приходится и по двенадцать часов в день. Трудятся в поле — это и трактористы, и комбайнеры, и водители грузового автомобиля, и обязательно пожарные.
В кабинах сельхозтехники сейчас есть кондиционеры, поэтому работать в сорокаградусную жару немного легче. Урожай свозится в колхозные бригады. Там работницы подготавливают ангары для сушки и хранения зерна до реализации. Пыль стоит столбом, респираторы едва спасают.
На кухне работяг ждут повара, чтобы накормить на оставшуюся часть дня. Обеды бесплатно. Застолью колхозного рабочего можно позавидовать. Всё из своих натуральных и свежих продуктов: первое из местных овощей с наваристым мясным бульоном, второе обязательно с мясом, выпечка из своей пекарни и, конечно, компот из свежих и сухофруктов. Некоторые не могут оторваться от производства на обед и предпочитают перекусить с газетой в своей сторожке.
Вся колхозная продукция доступна на прилавках местных магазинов. Хватает всем десяти тысячам станичников, и даже приезжают из соседних селений.
Уборка в колхозе подходит к концу, почти закончили собирать гречневые поля. В животноводстве подрастает молодняк, который только оторвали от мамы и приучают питаться самостоятельно. Для этого наливают в поилку молоко, теленку дают сосать палец и заманивают к поилке. Там он видит молоко и начинает сам пить. Так и привыкает. Коровы в колхозе голштинской породы, они намного выше многих пород и дают больше пятнадцати литров молока за одну дойку. Кормят скотину кормами собственной заготовки. Часть крупного рогатого скота идет на мясо, другая дает молоко.
Этот год дал небывалый урожай — 71 центнер с гектара. Минимум по четыре тонны зерна получит каждый пайщик. Но если между собой колхозники разделить урожай могут, то продать, пока находятся в экономической блокаде, они продукцию не в состоянии. Поэтому с нетерпением ждут, когда решится вопрос с главой хозяйства.
Они признаются, что на своей земле сами хозяева, но без управленца, которому доверяют, — потеряют колхоз.