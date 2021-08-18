На Ставрополье крестьяне одного хозяйства остались без главы. Старого они отправили на пенсию, а молодой оказался в изоляторе под следствием. В разгар уборки рабочие взяли управление колхозом в свои руки и собрали небывалый урожай.

Александр Погожев ИА REGNUM Комбайн «Россельмаш» на гречневом поле СПК «Россия» собирает урожай

Колхоз «Россия» в станице Григорополисской Ставропольского края отмечает свое столетие. В лучшие годы почти на двадцати тысячах гектаров трудилось более двух тысяч колхозников.

Александр Погожев ИА REGNUM Фонтан и колоннада на территории администрации. Благоустроенно за колхозный счёт. Долгое время местные жители не могли посещать аллею славы по указанию старого председателя и могли видеть ее только через забор

В 1991 году главой хозяйства выбрали нового человека, который взял курс на оптимизацию. Ровно через тридцать лет в колхозе осталось работать 650 человек. Последние заявления председателя сократить рабочие места и оставить всего триста рабочих, повергли крестьян в недоумение. Они, дождавшись окончания срока правления старого председателя, выбрали себе нового.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник механизированного тока в СПК «Россия». Приехал в 90-х годах из Сухума и до сих пор работает в колхозе. Показывает горох, в краже которого обвиняют нового председателя

Через полгода люди окончательно убедились в правильности своего выбора, но к молодому главе приехали правоохранители с обыском, после чего увезли и в данный момент в отношении него ведут следствие.

Это сильно отразилось на финансово-хозяйственной деятельности колхоза. Арестованы счета, на которых сто семьдесят миллионов рублей. Не представляется возможным сдать в налоговую отчёт, так как нет даже электронной подписи. Поэтому закупка лекарственных препаратов, удобрений, посевного материала ведётся в режиме строгой экономии.

Александр Погожев ИА REGNUM Житель станицы Григорополисской ведёт корову, которая безропотно идет за хозяином

Люди объединились, стали усерднее в труде, начали более рационально относиться не только к вещам, но и распределению времени. Признаются, работать приходится и по двенадцать часов в день. Трудятся в поле — это и трактористы, и комбайнеры, и водители грузового автомобиля, и обязательно пожарные.

Александр Погожев ИА REGNUM Пожарный СПК «Россия» на гречневом поле. В засушливый сезон уборки это оправданная необходимость

В кабинах сельхозтехники сейчас есть кондиционеры, поэтому работать в сорокаградусную жару немного легче. Урожай свозится в колхозные бригады. Там работницы подготавливают ангары для сушки и хранения зерна до реализации. Пыль стоит столбом, респираторы едва спасают.

Александр Погожев ИА REGNUM Портрет тракториста, который работает в полях СПК «Россия»

Александр Погожев ИА REGNUM Тяжёлый трактор пашет поле в СПК «Россия» перед ежегодными посевными работами

Александр Погожев ИА REGNUM В кабине тракториста работает кондиционер, пыль с улицы в кабину не попадает. Работать вполне комфортно

Александр Погожев ИА REGNUM Работница СПК «Россия» подметает зернохранилище

Александр Погожев ИА REGNUM

Александр Погожев ИА REGNUM

На кухне работяг ждут повара, чтобы накормить на оставшуюся часть дня. Обеды бесплатно. Застолью колхозного рабочего можно позавидовать. Всё из своих натуральных и свежих продуктов: первое из местных овощей с наваристым мясным бульоном, второе обязательно с мясом, выпечка из своей пекарни и, конечно, компот из свежих и сухофруктов. Некоторые не могут оторваться от производства на обед и предпочитают перекусить с газетой в своей сторожке.

Александр Погожев ИА REGNUM Все приготовлено из собственных овощей и мяса

Александр Погожев ИА REGNUM Во всех отделениях сельхозпредприятия есть своя кухня и столовая. В меню первое, второе и на десерт выпечка. Обед для колхозников бесплатный

Александр Погожев ИА REGNUM Повара отдыхают после того, как покормили всех рабочих

Александр Погожев ИА REGNUM Работник пьёт чай и читает газету во время перерыва

Вся колхозная продукция доступна на прилавках местных магазинов. Хватает всем десяти тысячам станичников, и даже приезжают из соседних селений.

Александр Погожев ИА REGNUM Продавец магазина везет лотки с хлебом, который пекут в пекарне станицы Григорополисской

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина покупает продукцию местного производства от СПК «Россия» в одном из магазинов станицы

Александр Погожев ИА REGNUM Продавец в продуктовом магазине раскладывает на витрину продукцию из мяса местного производства

Уборка в колхозе подходит к концу, почти закончили собирать гречневые поля. В животноводстве подрастает молодняк, который только оторвали от мамы и приучают питаться самостоятельно. Для этого наливают в поилку молоко, теленку дают сосать палец и заманивают к поилке. Там он видит молоко и начинает сам пить. Так и привыкает. Коровы в колхозе голштинской породы, они намного выше многих пород и дают больше пятнадцати литров молока за одну дойку. Кормят скотину кормами собственной заготовки. Часть крупного рогатого скота идет на мясо, другая дает молоко.

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы в СПК «Россия» голштинской породы

Александр Погожев ИА REGNUM Кормят коров кормами собственной заготовки

Александр Погожев ИА REGNUM Работница колхоза приучает телёнка питаться самостоятельно

Александр Погожев ИА REGNUM Работница МТФ СПК «Россия» везёт бочку с молоком кормить телят

Александр Погожев ИА REGNUM Бочка с молоком для кормления телят

Этот год дал небывалый урожай — 71 центнер с гектара. Минимум по четыре тонны зерна получит каждый пайщик. Но если между собой колхозники разделить урожай могут, то продать, пока находятся в экономической блокаде, они продукцию не в состоянии. Поэтому с нетерпением ждут, когда решится вопрос с главой хозяйства.

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель КамАЗа ожидает загрузки на территории мехтока в СПК «Россия»

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий открывает бункер для отгрузки гороха

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий механизированного тока СПК «Россия» регулирует погрузку гороха в КамАЗ

Александр Погожев ИА REGNUM На предприятиях СПК «Россия» можно увидеть призывы, которые, как говорят рабочие, «написаны кровью»

Александр Погожев ИА REGNUM Ассенизатор на МТФ СПК «Россия» смущается рассказывать о своей работе

Они признаются, что на своей земле сами хозяева, но без управленца, которому доверяют, — потеряют колхоз.