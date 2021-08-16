В Москве завершена реконструкция Большого Каменного моста — фоторепортаж
16 августа 2021
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В Москве завершилась реконструкция Большого Каменного моста. Автомобильное движение по мосту полностью восстановлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вид на Большой Каменный мост
Ремонтные работы продолжались 14 месяцев. За это время мост был фактически заново перестроен.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Большой Каменный мост
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Большой Каменный мост. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Отреставрированы исторические витражи
«Было заменено около 100 тонн металлоконструкций, были уложены около 7,5 тысяч кубометров бетона. Работа велась в круглосуточном режиме без остановки движения. Были применены различные новейшие технологии. Работы велись не только с верхней части моста, но и с реки», — отметил заместитель Мэра Москвы Пётр Бирюков.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Большой Каменный мост после реконструкции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Под мостом до сих пор укладывают плитку
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
На мосту переустроили ливнёвую канализацию
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Большой Каменный мост
Были приведены в порядок бетонные поверхности и металлоконструкции, заменено асфальтовое покрытие, отреставрирована гранитная облицовка и исторические витражи, обновлено освещение и судоходная сигнализация.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Большой Каменный мост после реконструкции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Большой Каменный мост после реконструкции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Завершение работ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Завершение работ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Большой Каменный мост
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
На мосту заменили асфальтовое покрытие
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что это был первый капремонт с момента постройки сооружения в 1938 году. Мост возводили по проекту выдающихся архитекторов Владимира Щуко, Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса.