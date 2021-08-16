В Москве завершилась реконструкция Большого Каменного моста. Автомобильное движение по мосту полностью восстановлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на Большой Каменный мост

Ремонтные работы продолжались 14 месяцев. За это время мост был фактически заново перестроен.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой Каменный мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой Каменный мост. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отреставрированы исторические витражи

«Было заменено около 100 тонн металлоконструкций, были уложены около 7,5 тысяч кубометров бетона. Работа велась в круглосуточном режиме без остановки движения. Были применены различные новейшие технологии. Работы велись не только с верхней части моста, но и с реки», — отметил заместитель Мэра Москвы Пётр Бирюков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой Каменный мост после реконструкции

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Под мостом до сих пор укладывают плитку

Ярослав Чингаев ИА REGNUM На мосту переустроили ливнёвую канализацию

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой Каменный мост

Были приведены в порядок бетонные поверхности и металлоконструкции, заменено асфальтовое покрытие, отреставрирована гранитная облицовка и исторические витражи, обновлено освещение и судоходная сигнализация.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой Каменный мост после реконструкции

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой Каменный мост после реконструкции

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Завершение работ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Завершение работ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой Каменный мост

Ярослав Чингаев ИА REGNUM На мосту заменили асфальтовое покрытие

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что это был первый капремонт с момента постройки сооружения в 1938 году. Мост возводили по проекту выдающихся архитекторов Владимира Щуко, Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса.