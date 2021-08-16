В Крыму проходит одно из самых ярких fashion-мероприятий года «Crimean Fashion Week».

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании показа мод на озере Сасык—Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании показа мод на озере Сасык—Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании показа мод на озере Сасык—Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании показа мод на озере Сасык—Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к модному показу

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка модели к выходу

Модные показы проходят в самых интересных и необычных местах полуострова. В этом году в качестве площадок выбраны Озеро Сасык-Сиваш, Ласточкино гнездо и Воронцовский дворец. Крымская Неделя Моды представляет показы новых коллекций 17 российских дизайнеров.

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании показа мод на озере Сасык—Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании показа мод на озере Сасык—Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Зрители показа

Александр Полегенько ИА REGNUM Репетиция показа

Александр Полегенько ИА REGNUM Репетиция показа

Александр Полегенько ИА REGNUM Модный показ на озере Сасык-Сиваш

Розовое озеро Сасык-Сиваш уже во второй раз превратилось в подиум. Под открытым небом дизайнеры со всей России представили свои коллекции. Среди дизайнеров Евгения Климкова (Москва), TIXI (Сочи), Оксана Казакова (Санкт-Петербург), Яна Весна (Москва), Светлана Анохина (Севастополь), топ стилист и визажист Жанн Николь.

Александр Полегенько ИА REGNUM Модный показ на озере Сасык-Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Модный показ на озере Сасык-Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Модный показ на озере Сасык-Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Модный показ на озере Сасык-Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Модный показ на озере Сасык-Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Модный показ на озере Сасык-Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Модный показ на озере Сасык-Сиваш

Александр Полегенько ИА REGNUM Завершение показа

Александр Полегенько ИА REGNUM Завершение показа

Александр Полегенько ИА REGNUM Завершение показа

Крымская неделя моды существует с 2012 года. Модный показ на озере Сасык-Сиваш впервые состоялся в 2020 году.