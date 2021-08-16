Выставка «Москва — Сеул: общие замыслы» открылась в Музее Москвы. В экспозиции представлены работы современных российских и южнокорейских художников, творческие пути которых связаны с двумя столицами. Групповой проект организован в честь тридцатилетней годовщины установления дипломатических отношений между современной Россией и Республикой Кореей и побратимских отношений между Москвой и Сеулом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Москва — Сеул: общие замыслы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Москва — Сеул: общие замыслы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Отдельнов. Руины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Москва — Сеул: общие замыслы»

Внутри экспозиционного пространства художники Москвы и Сеула находятся в диалоге на близкие им темы: соотношение глобального и локального, личной и национальной идентичностей, пространства и памяти, традиций и современности. Парная демонстрация работ объединена общим смысловым полем сегодняшней культуры и современной жизни. При этом их творчество имеет очевидные технические и жанровые различия, обусловленные множеством факторов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Алексея Кузнецова на выставке «Москва — Сеул: общие замыслы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Москва — Сеул: общие замыслы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Джей Йонг Ким. Пончиковое помешательство

Отпечаток жизни в Сеуле или Москве сохраняется в работах. Организаторы поставили задачу посредством выставки «Общие замыслы» исследовать это влияние и определить кросс-культурные параллели в проблемах, идеях и техниках, к которым обращаются художники в России и Южной Корее.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Москва — Сеул: общие замыслы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Москва — Сеул: общие замыслы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работа Даниила Антропова на выставке «Москва — Сеул: общие замыслы»

В выставке участвуют работы отдельных художников и групп, таких как AES+F, crocodilePOWER, Recycle Group, Генсу Ан, Даниил Антропов, Анка Ахалая, Алексей Дубинский, Гибом Квон, Джей Йонг Ким, Таисия Короткова, Максим Ксута, Алексей Кузнецов, Чонун Ли, Джанг Ен Мин, Владимир Мартиросов, Павел Отдельнов, Кван Йонг Чан, Ли Чинчжу, Юнген Чон, Суан Чхве, Урам Чхве, Генчхоль Щин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент работы Кван Йонг Чан

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Москва — Сеул: общие замыслы» у картины Чин Жу Ли «Путь»

Выставка проходит в Музее Москвы, по адресу Зубовский бульвар, дом 2, первый корпус до 7 ноября 2021.