Отпечаток жизни Москвы и Сеула в работах художников — фоторепортаж
Выставка «Москва — Сеул: общие замыслы» открылась в Музее Москвы. В экспозиции представлены работы современных российских и южнокорейских художников, творческие пути которых связаны с двумя столицами. Групповой проект организован в честь тридцатилетней годовщины установления дипломатических отношений между современной Россией и Республикой Кореей и побратимских отношений между Москвой и Сеулом.
Внутри экспозиционного пространства художники Москвы и Сеула находятся в диалоге на близкие им темы: соотношение глобального и локального, личной и национальной идентичностей, пространства и памяти, традиций и современности. Парная демонстрация работ объединена общим смысловым полем сегодняшней культуры и современной жизни. При этом их творчество имеет очевидные технические и жанровые различия, обусловленные множеством факторов.
Отпечаток жизни в Сеуле или Москве сохраняется в работах. Организаторы поставили задачу посредством выставки «Общие замыслы» исследовать это влияние и определить кросс-культурные параллели в проблемах, идеях и техниках, к которым обращаются художники в России и Южной Корее.
В выставке участвуют работы отдельных художников и групп, таких как AES+F, crocodilePOWER, Recycle Group, Генсу Ан, Даниил Антропов, Анка Ахалая, Алексей Дубинский, Гибом Квон, Джей Йонг Ким, Таисия Короткова, Максим Ксута, Алексей Кузнецов, Чонун Ли, Джанг Ен Мин, Владимир Мартиросов, Павел Отдельнов, Кван Йонг Чан, Ли Чинчжу, Юнген Чон, Суан Чхве, Урам Чхве, Генчхоль Щин.
Выставка проходит в Музее Москвы, по адресу Зубовский бульвар, дом 2, первый корпус до 7 ноября 2021.