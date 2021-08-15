В Государственном музее Востока в Москве открылась выставка Ольги Мичи «Уязвимые. Африканский дневник». Проект рассказывает о культурном своеобразии этносов современной Восточной Африки, проживающих на юге Эфиопии, севере Кении и Танзании, посредством художественной фотографии и предметов, используемых в ритуалах и быту.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Уязвимые. Африканский дневник»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Уязвимые. Африканский дневник»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метакса Татьяна Христофоровна на выставке «Уязвимые. Африканский дневник»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Уязвимые. Африканский дневник»

Художественные фотографии автор объединил в серию, которая показывает уязвимость не только героев снимков, но и самих наблюдателей. Люди на фотографиях, проживающие свою жизнь в суровом климате и в среде, полной природной опасности, не являются беспомощными. Их тела отмечены следами ритуалов и трудного жизненного пути, что говорит об их находчивости и стойкости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Уязвимые. Африканский дневник»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Уязвимые. Африканский дневник»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ожерелье. Выставка «Уязвимые. Африканский дневник»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Набор ожерелий. Выставка «Уязвимые. Африканский дневник»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ожерелье. Выставка «Уязвимые. Африканский дневник»

«В проекте Ольга Мичи подчеркивает связь с наследием мировой сокровищницы изобразительного искусства. Среди произведений можно выделить группы, которые по своим композиционным решением отсылают к известным иконографическим традициям, будь то изображения воинов-заступников в церемониальных одеяниях и с орудиями защиты или картины материнства, олицетворяющие продолжение человеческого рода».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Уязвимые. Африканский дневник»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Уязвимые. Африканский дневник»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Уязвимые. Африканский дневник»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Уязвимые. Африканский дневник». Фотографии Ольги Мичи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент фотографии Ольги Мичи с выставки «Уязвимые. Африканский дневник»

Кочевой образ жизни скотоводов здешних саванн в наши дни находится под угрозой, а традиции хамар, мурси, самбуру, масаи гротескно переплетаются с артефактами современной европейской цивилизации, порождая уникальный феномен соединения самобытного видения мира и предметов массового потребления.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоликая Африка. Декоративное панно. Фрагмент

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоликая Африка. Декоративное панно. Выставка «Уязвимые. Африканский дневник»

На выставке представлены художественные фотографии и подлинные предметы искусства, переданные в дар музею как образцы искусства и культуры народов Африки и Юго-Восточной Азии. Все предметы экспонируются впервые.

Выставка проходит до 5 сентября в здании Музея Востока, расположенном по адресу Никитский бульвар, дом 12а.