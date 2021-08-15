Уязвимые. Африканский дневник — фоторепортаж с выставки
В Государственном музее Востока в Москве открылась выставка Ольги Мичи «Уязвимые. Африканский дневник». Проект рассказывает о культурном своеобразии этносов современной Восточной Африки, проживающих на юге Эфиопии, севере Кении и Танзании, посредством художественной фотографии и предметов, используемых в ритуалах и быту.
Художественные фотографии автор объединил в серию, которая показывает уязвимость не только героев снимков, но и самих наблюдателей. Люди на фотографиях, проживающие свою жизнь в суровом климате и в среде, полной природной опасности, не являются беспомощными. Их тела отмечены следами ритуалов и трудного жизненного пути, что говорит об их находчивости и стойкости.
«В проекте Ольга Мичи подчеркивает связь с наследием мировой сокровищницы изобразительного искусства. Среди произведений можно выделить группы, которые по своим композиционным решением отсылают к известным иконографическим традициям, будь то изображения воинов-заступников в церемониальных одеяниях и с орудиями защиты или картины материнства, олицетворяющие продолжение человеческого рода».
Кочевой образ жизни скотоводов здешних саванн в наши дни находится под угрозой, а традиции хамар, мурси, самбуру, масаи гротескно переплетаются с артефактами современной европейской цивилизации, порождая уникальный феномен соединения самобытного видения мира и предметов массового потребления.
На выставке представлены художественные фотографии и подлинные предметы искусства, переданные в дар музею как образцы искусства и культуры народов Африки и Юго-Восточной Азии. Все предметы экспонируются впервые.
Выставка проходит до 5 сентября в здании Музея Востока, расположенном по адресу Никитский бульвар, дом 12а.