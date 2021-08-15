На Урале прошла всероссийская сельскохозяйственная выставка — фоторепортаж
15 августа 2021
В Свердловской области завершился всероссийский день поля-2021, который проходил с 12 по 14 августа. Выставка проходила в районе села Кадниково и собрала аграриев из разных регионов России.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пшеница
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кировец П-525Пр
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пшеничные поля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всероссийский день поля-2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всероссийский день поля-2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всероссийский день поля-2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всероссийский день поля-2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всероссийский день поля-2021
Всего на выставке были представлены более 50 предприятий. Посетителям показали новейшие разработки в области агрохимии и селекции. Также желающие могли ознакомиться с современной техникой для сельскохозяйственной отрасли.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всероссийский день поля-2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выставка техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выставка техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выставка техники
А в рамках деловой программы Дня поля была проведена конференция, на которой обсудили вопросы развития в России картофелеводства.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всероссийский день поля-2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сбор урожая
Алексей Колчин ИА REGNUM
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Алексей Колчин ИА REGNUM
Подсолнух
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выставка продукции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Урожай
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кукуруза
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всероссийский день поля-2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всероссийский день поля-2021
Алексей Колчин ИА REGNUM
Всероссийский день поля-2021