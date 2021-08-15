В Свердловской области завершился всероссийский день поля-2021, который проходил с 12 по 14 августа. Выставка проходила в районе села Кадниково и собрала аграриев из разных регионов России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

Алексей Колчин ИА REGNUM Кировец П-525Пр

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеничные поля

Алексей Колчин ИА REGNUM Всероссийский день поля-2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Всероссийский день поля-2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Всероссийский день поля-2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Всероссийский день поля-2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Всероссийский день поля-2021

Всего на выставке были представлены более 50 предприятий. Посетителям показали новейшие разработки в области агрохимии и селекции. Также желающие могли ознакомиться с современной техникой для сельскохозяйственной отрасли.

Алексей Колчин ИА REGNUM Всероссийский день поля-2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка техники

А в рамках деловой программы Дня поля была проведена конференция, на которой обсудили вопросы развития в России картофелеводства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Всероссийский день поля-2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Сбор урожая

Алексей Колчин ИА REGNUM 4- 14-08-2021-Kolchin-

Алексей Колчин ИА REGNUM Подсолнух

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка продукции

Алексей Колчин ИА REGNUM Урожай

Алексей Колчин ИА REGNUM Кукуруза

Алексей Колчин ИА REGNUM Всероссийский день поля-2021

Алексей Колчин ИА REGNUM Всероссийский день поля-2021