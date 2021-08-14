14 августа в России отмечают день физкультурника. Сегодня по всей стране проходят спортивные массовые мероприятия, соревнования и забеги.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День физкультурника. Люберцы. Москвоская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Соревнования по шахматам. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Соревнования по шахматам. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Турнир по настольному теннису. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Праздник возник в 1939 году и ежегодно отмечается во вторую субботу августа. В этот день физкультурников, спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта поздравил президент России Владимир Путин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Турнир по стритболу на Кубок Д.Я. Берлина. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Турнир по настольному теннису. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Турнир по стритболу на Кубок Д.Я. Берлина. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Турнир по стритболу на Кубок Д.Я. Берлина. День физкультурника. Люберцы. Московская область

«Сегодня многое делается для совершенствования спортивной инфраструктуры, уделяется неустанное внимание подготовке квалифицированных тренеров и наставников, развитию спорта высших достижений и массового спорта, а значит, созданию новых возможностей для здоровой, активной жизни каждого человека. Это наш важный, безусловный приоритет», — отметил глава государства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Турнир по стритболу на Кубок Д.Я. Берлина. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Турнир по стритболу на Кубок Д.Я. Берлина. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Турнир по стритболу на Кубок Д.Я. Берлина. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Турнир по стритболу на Кубок Д.Я. Берлина. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль дворового футбола 6х6. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль дворового футбола 6х6. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Соревнования по дартсу. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Соревнования по лазертагу. День физкультурника. Люберцы. Московская область

В подмосковных Люберцах праздник отметили с размахом. На площади перед зданием администрации города развернулись соревнования по стритболу (уличный баскетбол) на Кубок Д.Я. Берлина, в которых участвовало 250 команд. Любой желающий мог поучаствовать в соревнованиях по киберфутболу, лазертагу, шахматам, настольному теннису и дартсу. На стадионе «Торпедо» прошел региональный этап Фестиваля уличного детского футбола 6×6.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Армрестлинг для всех желающих. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пауэрлифтинг. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пауэрлифтинг. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пауэрлифтинг. День физкультурника. Люберцы. Московская область

Гостей праздника развлекали показательные выступления по пауэрлифтингу, силовому экстриму и баскетбольному фристайлу.