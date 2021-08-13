В Керчи из-за сильных ливней вышли из берегов реки. Улицы города уходят под воду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленный стадион 50-летия Октября

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленный стадион 50-летия Октября

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

В городе ведутся работы по ликвидации последствий стихии, в связи с этим некоторые улицы перекрыты. В районе стадиона им. 50-летия Октября с привлечением инженерной техники работают спасатели. Оборудуются временные укрепительные сооружения и откачивается прибывающая вода.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Глава республики Сергей Аксёнов на своей странице в сети Facebook заявил, что держит ситуацию на постоянном контроле.

«Принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений, критических проблем нет. Надеюсь, что повторения событий июня-июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами», — отметил глава республики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы города Керчи

В Керчи развернута работа межведомственного оперативного штаба МЧС России по республике Крым. В готовности к приёму населения находятся 26 пунктов временного размещения, вместимостью 8410 человек. На данный момент из зоны подтопления эвакуировано 10 человек, в том числе четыре ребёнка.

Александр Полегенько ИА REGNUM Оптовый рынок ушёл под воду

Александр Полегенько ИА REGNUM Продавцы спасают свой товар

Александр Полегенько ИА REGNUM Оптовый рынок под водой

Александр Полегенько ИА REGNUM Оптовый рынок Керчи

Александр Полегенько ИА REGNUM Оптовый рынок под водой

Александр Полегенько ИА REGNUM Оптовый рынок под водой

Александр Полегенько ИА REGNUM Оптовый рынок под водой

Напомним, сильные ливни начались в Керчи 12 августа. По прогнозам синоптиков штормовое предупреждение сохранится во всем регионе до 14 августа.