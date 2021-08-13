В Керчи из-за сильных ливней вышли из берегов реки. Улицы города уходят под воду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленный стадион 50-летия Октября
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленный стадион 50-летия Октября
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
В городе ведутся работы по ликвидации последствий стихии, в связи с этим некоторые улицы перекрыты. В районе стадиона им. 50-летия Октября с привлечением инженерной техники работают спасатели. Оборудуются временные укрепительные сооружения и откачивается прибывающая вода.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Глава республики Сергей Аксёнов на своей странице в сети Facebook заявил, что держит ситуацию на постоянном контроле.
«Принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений, критических проблем нет. Надеюсь, что повторения событий июня-июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами», — отметил глава республики.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Затопленные улицы города Керчи
В Керчи развернута работа межведомственного оперативного штаба МЧС России по республике Крым. В готовности к приёму населения находятся 26 пунктов временного размещения, вместимостью 8410 человек. На данный момент из зоны подтопления эвакуировано 10 человек, в том числе четыре ребёнка.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Оптовый рынок ушёл под воду
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продавцы спасают свой товар
Александр Полегенько ИА REGNUM
Оптовый рынок под водой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Оптовый рынок Керчи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Оптовый рынок под водой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Оптовый рынок под водой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Оптовый рынок под водой
Напомним, сильные ливни начались в Керчи 12 августа. По прогнозам синоптиков штормовое предупреждение сохранится во всем регионе до 14 августа.