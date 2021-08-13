В Приозерском районе Ленинградской области прошли учения по ликвидации условных очагов африканской чумы свиней (АЧС), передает 13 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Построение ветеринарно-диагностической группы

Дарья Драй ИА REGNUM Катер МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Государственная ветеринарная служба

Дарья Драй ИА REGNUM Эпизоотический очаг

Дарья Драй ИА REGNUM Эпизоотический очаг

Учения по ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) проходили на берегу озера Большое Щучье в районе поселка Петровское. По легенде дикий кабан занес инфекцию в личное подсобное хозяйство. На место прибыл служебный катер ГИМС с двумя специалистами государственной ветеринарной службы Ленобласти, экипированные в специальные водонепроницаемые термокостюмы.

Дарья Драй ИА REGNUM Комплексные учения по локализации и ликвидации условных очагов африканской чумы свиней

Дарья Драй ИА REGNUM Комплексные учения по локализации и ликвидации условных очагов африканской чумы свиней

Дарья Драй ИА REGNUM Комплексные учения по локализации и ликвидации условных очагов африканской чумы свиней

Дарья Драй ИА REGNUM Комплексные учения по локализации и ликвидации условных очагов африканской чумы свиней

Специалисты решили доставить труп на берег, чтобы взять пробы патологического материала, а также уничтожить останки животного и провести дезинфекцию. Кроме того, при участии коллег из охотнадзора, администрации, МВД, МЧС, ГИМС и здравоохранения осмотрели близлежащие леса на наличие трупов диких кабанов и других биологических отходов. А для облёта территории лесных массивов был запущен видеодрон.

Дарья Драй ИА REGNUM Комплексные учения по локализации и ликвидации условных очагов африканской чумы свиней

Дарья Драй ИА REGNUM Проба крови

Дарья Драй ИА REGNUM Комплексные учения по локализации и ликвидации условных очагов африканской чумы свиней

Дарья Драй ИА REGNUM Комплексные учения по локализации и ликвидации условных очагов африканской чумы свиней

Заметим, что африканская чума свиней и высокопатогенный грипп птиц относятся к социально значимым болезням животных, при которых проводится тотальная ликвидация восприимчивого поголовья в очагах и угрожаемых зонах. Это болезни животных, которые приводят к огромным экономическим убыткам.

Дарья Драй ИА REGNUM Комплексные учения по локализации и ликвидации условных очагов африканской чумы свиней

«Благодаря выполнению на 100% плана противоэпизоотических мероприятий, ежегодным отработкам навыков на учениях, Ленинградская область на протяжении нескольких лет сохраняет благополучие по особо опасным инфекционным болезням», — отметили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник комплексных учений

Дарья Драй ИА REGNUM Участник комплексных учений

Поэтому во время учений управление ветеринарии Ленинградской области заключило соглашение с коллегами из Республики Карелия, Новгородской и Псковской областей. Регионы договорились, что будут оказывать друг другу оперативную помощь в противостоянии опасным заболеваниям животных.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник комплексных учений

Дарья Драй ИА REGNUM Комплексные учения по локализации и ликвидации условных очагов гриппа птиц

Дарья Драй ИА REGNUM Комплексные учения по локализации и ликвидации условных очагов гриппа птиц

Как отметили в администрации Ленобласти, с момента обнаружения летом 2021 года АЧС в соседних регионах, госветслужба Ленобласти переведена в режим повышенной готовности. В регионе были дополнительно усилены ветеринарно-профилактические мероприятия: проведено около 1,5 тыс. ветеринарно-санитарных обследований свиноводческих хозяйств, территорий охотничьих угодий, организована работа дополнительных ветеринарно-диагностических постов на въездах в область.

Дарья Драй ИА REGNUM Проведение дезинфекционных работ

Дарья Драй ИА REGNUM Проведение дезинфекционных работ

Дарья Драй ИА REGNUM Проведение дезинфекционных работ

«Совместно с сотрудниками МВД специалисты досмотрели около 300 транспортных средств на предмет выполнения ветеринарно-санитарных требований, проведено более 200 рейдов по выявлению несанкционированной торговли свиноводческой продукцией, отобрано около 600 проб материала для лабораторных исследований: случаев заболевания не выявлено», — подытожили в обладминистрации.