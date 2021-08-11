Крымский силач Джамшид Исматиллаев намерен установить рекорд, сдвинув с места самолет Ан-26 весом более 20 тонн. Репетиция этого события прошла 9 августа в аэропорту Симферополя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка самолета Ан-26
Александр Полегенько ИА REGNUM
Самолёт Ан-26
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подговка площадки для рекорда
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка самолета Ан-26
Александр Полегенько ИА REGNUM
Подготовка самолета Ан-26
Александр Полегенько ИА REGNUM
Самолёт Ан-26
Александр Полегенько ИА REGNUM
Самолёт Ан-26 весит более 20 тонн
Акцию проводит спортивно-патриотическое богатырское движение «Сильнейшая нация мира». По словам организаторов, тяжёлоатлет будет выполнять буксировку в положении сидя руками за канат («арм-овер-арм»). Это наиболее сложный способ буксировки крупногабаритной техники.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последние приготовления к первой тренировке
Александр Полегенько ИА REGNUM
Последние приготовления к первой тренировке
Александр Полегенько ИА REGNUM
Джамшид Исматиллаев готовится сдвинуть самолёт
Александр Полегенько ИА REGNUM
Джамшид Исматиллаев в аэропорту Симферополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Первые пробы силы и воли к рекорду
Александр Полегенько ИА REGNUM
Тренировка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Джамшид Исматиллаев пробует свои силы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт Симферополя
Силач планирует установить новый рекорд 22 августа в Международном аэропорту Симферополя. Мероприятие приурочено ко Дню флага Российской Федерации и 85-летию крымской воздушной гавани.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Первые пробы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Первые пробы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Джамшид Исматиллаев двигает самолёт
Александр Полегенько ИА REGNUM
Первые пробы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт Симферополя
Отметим, в марте 2021 года Исматиллаев уже установил рекорд России — спортсмен сдвинул самый большой в мире самолет-амфибию Бе-12 весом 31,5 тонн на 1 метр 12 см всего за 40 секунд.