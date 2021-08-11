Крымский силач Джамшид Исматиллаев намерен установить рекорд, сдвинув с места самолет Ан-26 весом более 20 тонн. Репетиция этого события прошла 9 августа в аэропорту Симферополя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка самолета Ан-26

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт Ан-26

Александр Полегенько ИА REGNUM Подговка площадки для рекорда

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка самолета Ан-26

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка самолета Ан-26

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт Ан-26

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт Ан-26 весит более 20 тонн

Акцию проводит спортивно-патриотическое богатырское движение «Сильнейшая нация мира». По словам организаторов, тяжёлоатлет будет выполнять буксировку в положении сидя руками за канат («арм-овер-арм»). Это наиболее сложный способ буксировки крупногабаритной техники.

Александр Полегенько ИА REGNUM Последние приготовления к первой тренировке

Александр Полегенько ИА REGNUM Последние приготовления к первой тренировке

Александр Полегенько ИА REGNUM Джамшид Исматиллаев готовится сдвинуть самолёт

Александр Полегенько ИА REGNUM Джамшид Исматиллаев в аэропорту Симферополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Первые пробы силы и воли к рекорду

Александр Полегенько ИА REGNUM Тренировка

Александр Полегенько ИА REGNUM Джамшид Исматиллаев пробует свои силы

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

Силач планирует установить новый рекорд 22 августа в Международном аэропорту Симферополя. Мероприятие приурочено ко Дню флага Российской Федерации и 85-летию крымской воздушной гавани.

Александр Полегенько ИА REGNUM Первые пробы

Александр Полегенько ИА REGNUM Первые пробы

Александр Полегенько ИА REGNUM Джамшид Исматиллаев двигает самолёт

Александр Полегенько ИА REGNUM Первые пробы

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

Отметим, в марте 2021 года Исматиллаев уже установил рекорд России — спортсмен сдвинул самый большой в мире самолет-амфибию Бе-12 весом 31,5 тонн на 1 метр 12 см всего за 40 секунд.