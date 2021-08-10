В Москве открылась выставка «Электрификация.100 лет плану ГОЭЛРО». Пространство выставки представляет собой аудио‑ и световую инсталляцию, на которой экспонаты распределены по нескольким зонам: «Свет», «Ток», «Станции», «Линии», «Город». Выставка рассказывает, как электрификация разных сфер жизни повлияла на искусство и литературу. Электричество становилось героем рассказов, пьес, детских сказок, плакатов, кино, а также появлялось в графике, живописи и скульптуре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лампа на выставке «Электрификация.100 лет плану ГОЭЛРО»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дизайн лампы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Электрификация.100 лет плану ГОЭЛРО»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Электрификация.100 лет плану ГОЭЛРО»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочий

В выстроенных «башнях», разделяющих зоны, открывают документы, фотографии и предметы, связанные с жизнью и главными творениями отдельных электрификаторов — Глеба Кржижановского, Александра Винтера, Генриха Графтио, Роберта Классона. Фигура Ленина, отраженная в коллажах и фотомонтажах конструктивистов, плакатах и книгах, скульптуре и графике, займет отдельную «башню».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Электрификация.100 лет плану ГОЭЛРО»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Григорий Гидони. Модель свето-памятника к 10-летию Октябрьской революции. 1925

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Электрификация.100 лет плану ГОЭЛРО»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Электрификация.100 лет плану ГОЭЛРО»

Выставка показывает, как электрификация страны повлияла на советский авангард: изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр, литературу и дизайн. На выставке можно будет увидеть работы Александра Лабаса, Александра Дейнеки, Эль Лисицкого, Густава Клуциса, Александра Родченко, Сергея Лучишкина, Климента Редько, Соломона Никритина, Иосифа Чайкова, Натана Альтмана, Роберта Фалька, Ольги Розановой, братьев Весниных, Андрея Бурова, Якова Чернихова, Ивана Жолтовского и Александра Гегелло.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Электрификация.100 лет плану ГОЭЛРО»

«Когда электрические потоки будут бродить по земле по всем направлениям — изменится сущность человечества», — писал Андрей Платонов в 1921 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Электрификация.100 лет плану ГОЭЛРО»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Электрификация.100 лет плану ГОЭЛРО»

«Это новое искусство света и цвета, чья муза… родилась в молниях и сильна той энергией, имя которой электричество», — написал Григорий Гидони.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Трансформатор тока ТЛ-0,5. 1933-1936

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медаль в честь открытия «Малой Шатуры». 1920

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Литература

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карта электрификации России. 1920

Выставка проходит в Музее Москвы с 10 августа по 24 октября 2021 года, в здании по адресу Зубовский бульвар, дом 2, корпус 1.