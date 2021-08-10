В самом большом пункте вакцинации СЗФО, который развернулся в ТРЦ «Галерея» в центре Санкт-Петербурга, за минувший день привилось 300 горожан, сообщил управляющий партнер многопрофильного медицинского центра «Лахта Клиника» Александр Изак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в городском центре вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Городской центр вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в городском центре вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Пациенты в городском центре вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в городском центре вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»

Напомним, на 600 кв. м площади третьего этажа торгово-развлекательного центра «Галерея» на Лиговском проспекте развернулся самый крупный мобильный пункт вакцинации в СЗФО. В тестовом режиме он заработал в начале августа, а в полном объеме 9 августа. Теперь горожане смогут привиться от коронавируса с 10:00 до 22:00 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

Дарья Драй ИА REGNUM Осмотр врача перед вакцинацией

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

Пропускная способность пункта вакцинации — до 1 тыс. посетителей. Для этого в нем подготовлены 11 прививочных кабинетов, в каждом их которых работают врач и медсестра. Посетителей встречают и консультируют шесть администраторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Ченцов и Александр Изак

«Данный центр отличается от поликлиник своей доступностью. Здесь большая пропускная способность, работает электронная очередь. Предварительная запись на прививку не требуется», — заметил Изак.

В первый тестовый день работы пункта в нем привились 15 человек, а в первый официальный день — 9 августа — 300 человек. Во вторник, 10 августа, к началу приема прививку ожидали порядка 100 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививка от COVID-19 в пункте вакцинации в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Второй компонент препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Дарья Драй ИА REGNUM Второй компонент препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Дмитрий Ченцов заметил, что интерес к вакцинации у петербуржцев есть, и это при том, что большая часть населения ушла в отпуск.

«Модель коллективного иммунитета, которую исповедует Министерство здравоохранения и мы в Санкт-Петербурге (60% — прим. ред.), — достижима для нашего города. Буквально пара месяцев нас отделяет от вожделенных цифр, когда мы сможем вздохнуть более спокойно. Коллективный иммунитет зависит от способности вируса заражать определенное количество людей. Дельта-вариант ковида заражает от шести человек и выше. На сегодня мы должны достигать цифры в 80% по иммунной прослойке, которая будет способна остановить мутации вируса и вернуть нас к привычной жизни», — подчеркнул Ченцов.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививка от COVID-19 в пункте вакцинации в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Холодильник с вакцинами

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в городском центре вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»

Заметим, что работу пункта вакцинации в «Галереи» проинспектировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской центр вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Заполнение документов в пункте вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент в городском центре вакцинации от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»

На данный момент в Петербурге работает 155 прививочных пунктов на базе медицинских организаций, а также 42 мобильных пункта, большая часть из которых в ТРЦ. Также открыты пункты в Михайловском театре, в цирке на Фонтанке, на Финляндском и Московском вокзалах. На сегодняшний день в городе полностью закончили прививочный курс 1 141 657 человек.