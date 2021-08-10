В Москве сотни людей пришли к Красной площади, чтобы торжественно встретить олимпийскую сборную России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Толпа встречающих
Василий Иванов ИА REGNUM
Москва встречает олимпийцев

Автомобили с олимпийцами, проезжающими по Большому Москворецкому мосту, приветствовала толпа, растянувшаяся по всему пути их следования. Люди размахивали флагами и выкрикивали поздравления.

Василий Иванов ИА REGNUM
— Болельщики российской сборной
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный концерт в честь российских олимпийцев на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Участники танцевального шоу

Для поддержания порядка в районе Красной площади и Васильевского спуска были выставлены полицейские посты, регулировавшие движение машин и пешеходов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Сергей Лавров приветствует российскую олимпийскую сборную

Поздравить спортсменов приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей речи он подчеркнул особый вклад каждого участника российской сборной в общее дело. «На Играх не прекращались попытки подорвать вашу волю. Но вы всех этих политиканов посрамили!» — заявил Сергей Лавров.

Василий Иванов ИА REGNUM
Сотрудники полиции следят за порядком в ходе церемонии
Василий Иванов ИА REGNUM
Болельщики олимпийской сборной России
Василий Иванов ИА REGNUM
Болельщик олимпийской сборной России
Василий Иванов ИА REGNUM
Церемония чествования российских олимпийцев на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Болельщики на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Толпа подбрасывает олимпийца

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал достижения сборной настоящим подвигом. С поздравлениями также выступили председатель Олимпийского комитета России Олег Поздняков и политик Игорь Левитин.

Василий Иванов ИА REGNUM
Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев даёт интервью
Василий Иванов ИА REGNUM
Олимпийская чемпионка Земфира Магомедалиева

Олимпийцы с радостью давали интервью и фотографировались с поклонниками.

Василий Иванов ИА REGNUM
Члены Российского союза молодежи
Василий Иванов ИА REGNUM
Толпа поклонников встречает олимпийцев
Василий Иванов ИА REGNUM
Серебряный призёр Олимпиады Муслим Гаджимагомедов
Василий Иванов ИА REGNUM
Светлана Ромашина на церемонии чествования российских олимпийцев на Красной площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Российская команда вернулась домой

Напомним, Олимпийские игры в столице Японии Токио прошли с 24 июля по 8 августа. Команда России завоевала 71 награду, включая 20 золотых медалей. По итогам спортивных состязаний сборная России заняла 5-е место в зачете.