В Москве сотни людей пришли к Красной площади, чтобы торжественно встретить олимпийскую сборную России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Толпа встречающих

Василий Иванов ИА REGNUM Москва встречает олимпийцев

Автомобили с олимпийцами, проезжающими по Большому Москворецкому мосту, приветствовала толпа, растянувшаяся по всему пути их следования. Люди размахивали флагами и выкрикивали поздравления.

Василий Иванов ИА REGNUM — Болельщики российской сборной

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный концерт в честь российских олимпийцев на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Участники танцевального шоу

Для поддержания порядка в районе Красной площади и Васильевского спуска были выставлены полицейские посты, регулировавшие движение машин и пешеходов.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров приветствует российскую олимпийскую сборную

Поздравить спортсменов приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей речи он подчеркнул особый вклад каждого участника российской сборной в общее дело. «На Играх не прекращались попытки подорвать вашу волю. Но вы всех этих политиканов посрамили!» — заявил Сергей Лавров.

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудники полиции следят за порядком в ходе церемонии

Василий Иванов ИА REGNUM Болельщики олимпийской сборной России

Василий Иванов ИА REGNUM Болельщик олимпийской сборной России

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония чествования российских олимпийцев на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Болельщики на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Толпа подбрасывает олимпийца

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал достижения сборной настоящим подвигом. С поздравлениями также выступили председатель Олимпийского комитета России Олег Поздняков и политик Игорь Левитин.

Василий Иванов ИА REGNUM Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев даёт интервью

Василий Иванов ИА REGNUM Олимпийская чемпионка Земфира Магомедалиева

Олимпийцы с радостью давали интервью и фотографировались с поклонниками.

Василий Иванов ИА REGNUM Члены Российского союза молодежи

Василий Иванов ИА REGNUM Толпа поклонников встречает олимпийцев

Василий Иванов ИА REGNUM Серебряный призёр Олимпиады Муслим Гаджимагомедов

Василий Иванов ИА REGNUM Светлана Ромашина на церемонии чествования российских олимпийцев на Красной площади

Василий Иванов ИА REGNUM Российская команда вернулась домой

Напомним, Олимпийские игры в столице Японии Токио прошли с 24 июля по 8 августа. Команда России завоевала 71 награду, включая 20 золотых медалей. По итогам спортивных состязаний сборная России заняла 5-е место в зачете.