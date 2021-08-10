Как Москва встречала олимпийцев — фоторепортаж
В Москве сотни людей пришли к Красной площади, чтобы торжественно встретить олимпийскую сборную России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Автомобили с олимпийцами, проезжающими по Большому Москворецкому мосту, приветствовала толпа, растянувшаяся по всему пути их следования. Люди размахивали флагами и выкрикивали поздравления.
Для поддержания порядка в районе Красной площади и Васильевского спуска были выставлены полицейские посты, регулировавшие движение машин и пешеходов.
Поздравить спортсменов приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей речи он подчеркнул особый вклад каждого участника российской сборной в общее дело. «На Играх не прекращались попытки подорвать вашу волю. Но вы всех этих политиканов посрамили!» — заявил Сергей Лавров.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал достижения сборной настоящим подвигом. С поздравлениями также выступили председатель Олимпийского комитета России Олег Поздняков и политик Игорь Левитин.
Олимпийцы с радостью давали интервью и фотографировались с поклонниками.
Напомним, Олимпийские игры в столице Японии Токио прошли с 24 июля по 8 августа. Команда России завоевала 71 награду, включая 20 золотых медалей. По итогам спортивных состязаний сборная России заняла 5-е место в зачете.