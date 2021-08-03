В подмосковной деревне Данилково, около села Федоскино, в конце 90-х годов XVIII века возникло и сформировалось своеобразное искусство лаковой миниатюрной живописи на папье-маше. Купец П. И. Коробов на основе производства лакированных армейских козырьков организовал новое производство, переняв технологию фабрики в Брауншвейге, на которой производили изделия из папье-маше. Фабрика начала изготавливать табакерки, украшенные наклеенными гравюрами или раскрашенные и покрытые лаком. Далее производство расширяло свой ассортимент продукции и совершенствовало технологию изготовления.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место мастера

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Заготовки из прессованного картона

Московские купцы Лукутины получили в наследство фабрику от купцов Коробовых и владели ей до 1904 года. Ассортимент изделий того времени достиг 120 наименований, различных по своему назначению: «табакерки, сигарошники, подносы, лоточки, стаканы, ящики, тарелки, поддонники и прочее…». Внедрялись новые приемы декоративного оформления под «черепашку», слоновую кость, «шотландку».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Заготовки для шкатулок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Заготовки для шкатулок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место

В 1910 году десять наиболее инициативных федоскинских мастеров при поддержке сельской учительницы Л. Д. Державиной добились разрешения и организовали артель живописцев. Объединение в артель позволило сохранить уникальное искусство русской лаковой миниатюры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коридор на фабрике в Федоскино

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На фабрике в Федоскино

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Инструменты мастера

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Инструменты мастера

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Инструменты мастера

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место

В советский период существования Федоскинская артель живописцев получила дальнейшее развитие. Особенностью промысла являлось преобладание ручного труда, это определяло неповторимость изделий и считалось основой для раскрытия творческой индивидуальности мастеров. Производство расширяется путем создания новых сюжетов. Мастерство совершенствуется при помощи копирования образцов коллекции Московского кустарного музея и произведений русской классической и советской живописи. Артель тесно сотрудничает с Третьяковской галереей. По договору мастера могли делать копии непосредственно с картин в выставочных залах галереи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место мастера

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место мастера

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место мастера

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Палитра

«Характерной особенностью федоскинской лаковой миниатюры является многослойная живопись маслом на черном лаковом поле. Черный фон четче выявляет контуры изображения, придает большую звучность цвету. Как один из приемов мастерами используется метод письма «по-сквозному». Живопись выполняется чаще всего на металлических фонах, по которым художники-миниатюристы пишут прозрачными (лессировочными) красками. Таким образом, получают впечатляющий эффект — через прозрачные краски, которые накладываются сверху, как бы просвечивается грунт из металлических порошков алюминия, бронзы, серебра или сусального золота и перламутра».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место мастера

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочее место мастера

Жанры федоскинской лаковой миниатюры: пейзаж (парки, природа, города), жанровые сцены, сказки, мастерам Федоскино свойственна реалистическая трактовка изображения. Над изготовлением одного изделия работает коллектив специалистов. В общей сложности на изготовление изделия уходит от 4 до 6 месяцев, в зависимости от сложности формы и размеров изделия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Готовые изделия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей расположен в доме Лукутиных

Федоскинскую фабрику можно посетить и ознакомиться с процессами изготовления произведений по адресу Московская область, г. о. Мытищи, село Федоскино, улица Лукутинская, дом 66 а. В Федоскино есть музей, в котором воссоздана и показана история развития лаковой миниатюры через художественные изделия. Музей размещен в историческом здании, памятнике истории и культуры регионального значения «Доме Лукутиных». В этом здании с конца XIX века до конца 70-х годов XX века создавалась лукутинская, позднее федоскинская лаковая миниатюра, работали живописцы и размещались производственные отделы. А в 2014 году в отреставрированном здании открыт музей.