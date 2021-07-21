Репетиция парада ВМФ в Севастополе — фоторепортаж
21 июля 2021
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В Севастопольской бухте прошла вторая совместная репетиция парада к предстоящему празднованию Дня ВМФ. Корабли сформировали строй, а в небо поднялась морская авиация.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парадный строй кораблей в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парадный строй кораблей в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парадный строй кораблей в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парадный строй кораблей в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парадный строй кораблей в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Репетиция церемонии возложения цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Репетиция церемонии возложения цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Репетиция церемонии возложения цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Репетиция церемонии возложения цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Репетиция церемонии возложения цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Поднятие Андреевского флага в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Поднятие Андреевского флага в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Поднятие Андреевского флага в Севастополе
Всего в праздничном построении примут участие семь кораблей и судов ЧФ и одна подводная лодка.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Обход кораблей Черноморского флота
Александр Полегенько ИА REGNUM
Обход кораблей Черноморского флота
Александр Полегенько ИА REGNUM
Обход кораблей Черноморского флота
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Морская часть парада в Севастополе
В небе мастерство пилотажа покажут семь вертолётов и 19 самолётов. Сам пролет займет 15 минут.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Воздушная часть парада в Севастополе
В этом году из-за эпидемиологической ситуации от пышных торжеств было решено отказаться. Военного праздника и массовых мероприятий не будет.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь