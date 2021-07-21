В Севастопольской бухте прошла вторая совместная репетиция парада к предстоящему празднованию Дня ВМФ. Корабли сформировали строй, а в небо поднялась морская авиация.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парадный строй кораблей в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парадный строй кораблей в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парадный строй кораблей в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парадный строй кораблей в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парадный строй кораблей в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Репетиция церемонии возложения цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Репетиция церемонии возложения цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Репетиция церемонии возложения цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Репетиция церемонии возложения цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Репетиция церемонии возложения цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Поднятие Андреевского флага в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Поднятие Андреевского флага в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Поднятие Андреевского флага в Севастополе

Всего в праздничном построении примут участие семь кораблей и судов ЧФ и одна подводная лодка.

Александр Полегенько ИА REGNUM Обход кораблей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Обход кораблей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Обход кораблей Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Морская часть парада в Севастополе

В небе мастерство пилотажа покажут семь вертолётов и 19 самолётов. Сам пролет займет 15 минут.

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Воздушная часть парада в Севастополе

В этом году из-за эпидемиологической ситуации от пышных торжеств было решено отказаться. Военного праздника и массовых мероприятий не будет.