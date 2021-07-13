В центре Санкт-Петербурга в ночь на 13 июля состоялась первая репетиция невской части Главного военно-морского парада, назначенного на 25 июля. В тренировке приняли участие корабли средних и малых классов, которые могут безопасно передвигаться и маневрировать в реке.
Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» в акватории Невы
Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» в акватории Невы
Малый ракетный корабль «Град Свияжск» в акватории Невы
Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» в акватории Невы
Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», парадный строй на репетиции возглавляли три противодиверсионных катера. Затем по Неве прошел десантный катер «Александр Баринов». Во время самого парада на его борту будет установлена точная копия исторического ботика Петра I.
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада у Адмиралтейских верфей
Противодиверсионный катер «Нахимовец» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России
Противодиверсионный катер «Юнармеец Заполярья» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России
В речной части репетиции парада также приняли участие фрегат «Адмирал флота Касатонов», новейшие корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Павел Хенов», построенные в Петербурге, ракетные корабли и катера «Град Свияжск», «Одинцово» и другие боевые единицы флота.
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Большой ракетный катер «Димитровград»
Малый ракетный корабль «Одинцово»
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Напомним, крупные надводные корабли и атомные подлодки примут участие в морской части парада, которая пройдет на Кронштадтском рейде.
В общей сложности в Главном военно-морском параде будут участвовать 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 самолетов и вертолетов морской авиации и более четырех тысяч военнослужащих.
Разведенный Биржевой мост
Разведенный Биржевой мост
Рассвет в Санкт-Петербурге
Рассвет в Санкт-Петербурге