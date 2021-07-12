Петербург, который стал одним из 11 городов-организаторов Евро-2020, на своих фан-зонах окончательно распрощался с праздником футбола, состоявшимся с опозданием на год из-за пандемии коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

Власти города подверглись резкой критике за то, что игры в Петербурге не были отменены, несмотря на третью волну эпидемии и большое число заболевших. Однако в руководстве страны, признав определённую связь футбола и ковида, объяснили проведение матчей взятыми на себя Россией обязательствами перед УЕФА.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики во время трансляции финала ЕВРО 2020 на фан-зоне на Конюшенной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Конюшенной площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Конюшенной площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

Как бы то ни было, все запланированные в Петербурге матчи состоялись. Общая посещаемость этих игр составила почти 133 тысячи человек. А за финалом чемпионата Европы — игрой сборных Англии и Италии в Лондоне — в петербургских фан-зонах на Конюшенной площади и на Дворцовой площади на больших экранах наблюдали еще несколько тысяч болельщиков, петербуржцев и гостей города.

Симпатии по отношению к участникам финала среди них разделились, но всё-таки в Петербурге заметно больше сопереживали итальянцам, которые в серии послематчевых пенальти оказались увереннее и точнее, получив заветный Кубок Европы.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», ранее исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен поблагодарил Россию за организацию и проведение на высоком уровне семи матчей Евро-2020.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщицы на фан-зоне на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение температуры на фан-зоне ЕВРО 2020 на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу

Первоначально Северная столица должны была принять всего четыре матча, но из-за пандемии ирландский Дублин отказался от участия в чемпионате, и Петербург «бонусом» получил еще три игры.

Напомним, в 2022 году в Санкт-Петербурге должен состояться финал ЛигиЧемпионов УЕФА. «Неизвестно, как будет складываться обстановка в мире. Но нам доверили финал Лиги Чемпионов, и мы будем готовиться к этому событию», — заверил губернатор города Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Дворцовой площади во время трансляции финала чемпионата Европы по футболу