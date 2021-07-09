Открылась станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии. Станция была закрыта на реконструкцию в феврале 2020 года. За это время отреставрировали вестибюль — ему вернули исторический облик, кассовые окна переместили в то место, где они были с 1953 года. Провели капитальный ремонт всей станции, установили новые эскалаторы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный вход на станцию. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный вход на станцию. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный вход на станцию. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный вход на станцию. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Главный вход на станцию. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кассы. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кассы. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Эскалаторный вестибюль. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии была открыта 5 апреля 1953 года. Оформление станции посвящено военно-исторической теме. Мозаичный фриз круглого эскалаторного зала представляет собой повторяющиеся изображения ордена «Победа». А барельеф на станции посвящён защитникам Родины.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Эскалаторный вестибюль. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Эскалаторный вестибюль. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Эскалаторный вестибюль. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Эскалаторный вестибюль. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Эскалаторный вестибюль. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Эскалаторный вестибюль. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятная табличка. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция «Смоленская». Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция «Смоленская». Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Барельеф скульптора Г. И. Мотивилова. Открытие станции метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии в Москве