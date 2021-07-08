8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Главные торжества традиционно проходят в Муроме (Владимирская область), но география торжеств не ограничивается этим городом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Замок влюбленных. День семьи, любви и верности в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Молодая пара. День семьи, любви и верности в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дети с цветами. День семьи, любви и верности в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Молодая пара. День семьи, любви и верности в Москве

В 1990-х годах в Муроме было возрождено почитание русских православных святых Петра и Февронии, по легенде, умерших в один день — 8 июля 1228 года. История святых гласит, что дева Феврония исцелила князя Петра, за что он взял её в жены.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Петра и Февронии Муромских в Марьино. День семьи, любви и верности в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Икона Петра и Февронии. Церковь Петра и Февронии Муромских в Марьино. День семьи, любви и верности в Москве

С 8 июля 2008 года в России стали ежегодно отмечать праздник, организатором которого стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой. Символ праздника — ромашка. Она считается образцом чистоты и символом мечты о любви и верности. Во время празднования из этого полевого цветка плетутся венки, собираются букеты, а также делаются «февроньки» — открытки с изображением ромашек или других символов семьи.

Популярной традицией стало заключение браков 8 июля: по этому случаю многие ЗАГСы продлевают часы работы и отказываются регистрировать разводы. Многие пары специально устраивают свадебные торжества в столице праздника — Муроме.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Баннер на дороге. День семьи, любви и верности в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ромашки — символ праздника. День семьи, любви и верности в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фотоссесия жениха и невесты. День семьи, любви и верности в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фотоссесия в ЗАГСе. День семьи, любви и верности в Москве

В связи с новой волной короновируса массовые мероприятия в Москве запрещены. Поэтому активное празднование на этот раз прошло онлайн. Некоторые парки посвятили экскурсии в своих экспозициях этому празднику. Например, ВДНХ предложил экскурсии «Любовь во Вселенной» в центре «Космонавтики и авиации», «И жили они долго и счастливо» в центре славянской письменности «Слово» и обзорную экскурсию «Любовь, мечта, ВДНХ!», познакомившею посетителей с самыми романтическими историями семейных пар, жизнь и творчество которых были неразрывно связаны с выставкой. В Москвариуме прошла праздничная акция для молодоженов — заключившие брак в 2021 году смогли увидеть выставку океанариума бесплатно.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фотовыставка о местах бракосочетания в Москве. День семьи, любви и верности в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка фотоизображений художественных работ всероссийского конкурса «Семья – душа России» в усадьбе Воронцово. День семьи, любви и верности в Москве

Пятый год подряд в Большом дворце музея-заповедника Царицыно проходит выставка «Семья — душа России», приуроченная к Дню семьи, любви и верности. Экспозиция разделена на две части. В первой представлены живописные произведения из музейных собраний РОСИЗО, музея-заповедника «Царицыно», музея-заповедника «Абрамцево». Во второй части экспозиции — отобранные работы с всероссийского конкурса «Семья — душа России», как профессиональных художников, так и непрофессиональных и студентов художественных вузов.