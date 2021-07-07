История ледников всей планеты на Джанкуате
Гляциологическая станция МГУ неподалеку от ледника Джанкуат — единственная оставшаяся в России после распада СССР. Станция была основана в 1965 году во время Международного гидрологического десятилетия, и за это время наблюдения ни разу не прерывались.
Джанкуат — самый обычный ледник, и по его состоянию можно судить обо всех ледниках Кавказа. Ежегодно сюда приезжают гляциологи, гидрологи, метеорологи, геоморфологи, биологи и геофизики. Полученные данные используются в научных статьях, диссертациях и отправляются в мировой банк данных о состоянии ледников планеты.
Глобальное потепление
До сих пор нет научных доказательств антропогенного воздействия на изменения климата, это всего лишь гипотеза, как является гипотезой и астрономический фактор. Эллиптическая форма орбиты земли и наклон оси по отношению к солнцу то приближает нас к светилу, то удаляет, и это одна из теорий. В XII веке на Кавказе вообще не было ледников, а малый ледниковый период закончился в середине 19-го века. В средние века люди спокойно ходили через Кавказский хребет, поэтому археологи находят римские и греческие артефакты на территории Северного Кавказа. В 19-м веке была доказана зависимость роста количества углекислого газа от повышения температуры, а не наоборот. Таяние ледников и снежников связано не только с температурой (это длинноволновая часть спектра), но и с солнечной радиацией (это коротковолновая часть солнечного спектра). Недавняя аномальная жара на европейской части России тоже циклична. Примерно раз в 10 лет с Атлантики приходит мощный антициклон и не пускает арктические и кавказские циклоны в регион.
Ледниковые работы
С 1910 года Джанкуат отступил более чем на километр. Путь к фронту ледника и обратно каждый раз новый, река и ручьи постоянно меняют свои русла. Группа выходит утром и проводит на леднике весь день. Всё оборудование приходится нести на себе порядка 10 километров с набором высоты до 1000 метров.
В июне необходимо провести снегомерную съемку — определение количества выпавшего за зиму снега, пробурить скважины для абляционных реек, показывающих расход льда и снега, копать шурфы для определения плотности снега. Было установлено 318 зондов, пробурено 60 скважин, выкопано 2 шурфа. Всё это довольно тяжелый и опасный труд. Для корректного построения модели изменения баланса массы ледника работают 2 автоматические метеорологические станции.
В долине реки Адыл-Су находятся 2 гидропоста, каждый час снимаются показания уровня воды, электропроводности, забираются образцы для определения мутности.
Ледниковый быт
В 2009 году станцию разрушила сошедшая с хребта Гумачи лавина, на следующий год ее восстановили при поддержке РГО и МЧС. Основные продукты, газ и стройматериалы «забрасывают» в мае на вертолете. Всё остальное по мере необходимости доставляется в рюкзаках, это довольно удобно при постоянно меняющемся составе экспедиции.
Утром проходит планерка, вечером после ужина камеральные работы — перенос полевых данных в чистовые тетради и карты. Практически все участники экспедиции следили за чемпионатом Европы по футболу. Каждый день назначается дежурный, который моет посуду, готовит, следит за порядком. К столу приглашаются звуком от удара в корабельную рынду.
Свободное время выпадает исключительно при плохой погоде, кроме чтения заняться особо нечем, но застрявший однажды в непогоду физик собрал из накопившегося за десятилетия хлама загадочный арт-объект. На станции есть православная икона, кришнаитская литература и буддийские флажки с мантрами.
Вид на Эльбрус
Нелегкий путь на станцию проходит по живописной долине реки Адыл-Су. У подножия соседнего ледника Башкара образовалось живописное озеро, но в 2017 году вышедший из него селевой поток разрушил дорогу на горнолыжный курорт «Приэльбрусье» — и погибли люди.