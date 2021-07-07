Гляциологическая станция МГУ неподалеку от ледника Джанкуат — единственная оставшаяся в России после распада СССР. Станция была основана в 1965 году во время Международного гидрологического десятилетия, и за это время наблюдения ни разу не прерывались.

Денис Абрамов ИА REGNUM Долина реки Адыл-Су

Денис Абрамов ИА REGNUM Гляциологическая станция МГУ

Джанкуат — самый обычный ледник, и по его состоянию можно судить обо всех ледниках Кавказа. Ежегодно сюда приезжают гляциологи, гидрологи, метеорологи, геоморфологи, биологи и геофизики. Полученные данные используются в научных статьях, диссертациях и отправляются в мировой банк данных о состоянии ледников планеты.

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник Джанкуат

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник Джанкуат

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник Джанкуат

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник Джанкуат

Глобальное потепление

До сих пор нет научных доказательств антропогенного воздействия на изменения климата, это всего лишь гипотеза, как является гипотезой и астрономический фактор. Эллиптическая форма орбиты земли и наклон оси по отношению к солнцу то приближает нас к светилу, то удаляет, и это одна из теорий. В XII веке на Кавказе вообще не было ледников, а малый ледниковый период закончился в середине 19-го века. В средние века люди спокойно ходили через Кавказский хребет, поэтому археологи находят римские и греческие артефакты на территории Северного Кавказа. В 19-м веке была доказана зависимость роста количества углекислого газа от повышения температуры, а не наоборот. Таяние ледников и снежников связано не только с температурой (это длинноволновая часть спектра), но и с солнечной радиацией (это коротковолновая часть солнечного спектра). Недавняя аномальная жара на европейской части России тоже циклична. Примерно раз в 10 лет с Атлантики приходит мощный антициклон и не пускает арктические и кавказские циклоны в регион.

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник Джанкуат

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник Джанкуат

Ледниковые работы

С 1910 года Джанкуат отступил более чем на километр. Путь к фронту ледника и обратно каждый раз новый, река и ручьи постоянно меняют свои русла. Группа выходит утром и проводит на леднике весь день. Всё оборудование приходится нести на себе порядка 10 километров с набором высоты до 1000 метров.

Денис Абрамов ИА REGNUM С 1910 года Джанкуат отступил более чем на километр

Денис Абрамов ИА REGNUM Путь к фронту ледника

Денис Абрамов ИА REGNUM Путь к фронту ледника

В июне необходимо провести снегомерную съемку — определение количества выпавшего за зиму снега, пробурить скважины для абляционных реек, показывающих расход льда и снега, копать шурфы для определения плотности снега. Было установлено 318 зондов, пробурено 60 скважин, выкопано 2 шурфа. Всё это довольно тяжелый и опасный труд. Для корректного построения модели изменения баланса массы ледника работают 2 автоматические метеорологические станции.

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник Джанкуат

Денис Абрамов ИА REGNUM Снегомерная съемка

Денис Абрамов ИА REGNUM Снегомерная съемка

Денис Абрамов ИА REGNUM Снегомерная съемка

Денис Абрамов ИА REGNUM Гляциологи копают шурфы для определения плотности снега

Денис Абрамов ИА REGNUM Гляциологи копают шурфы для определения плотности снега

Денис Абрамов ИА REGNUM Гляциологи проводят замеры

Денис Абрамов ИА REGNUM Гляциологи проводят замеры

В долине реки Адыл-Су находятся 2 гидропоста, каждый час снимаются показания уровня воды, электропроводности, забираются образцы для определения мутности.

Денис Абрамов ИА REGNUM Каждый час снимаются показания уровня воды и электропроводности

Денис Абрамов ИА REGNUM Каждый час снимаются показания уровня воды и электропроводности

Денис Абрамов ИА REGNUM Каждый час снимаются показания уровня воды и электропроводности

Денис Абрамов ИА REGNUM Каждый час снимаются показания уровня воды и электропроводности

Денис Абрамов ИА REGNUM Устройство на автоматической метеорологической станции

Ледниковый быт

В 2009 году станцию разрушила сошедшая с хребта Гумачи лавина, на следующий год ее восстановили при поддержке РГО и МЧС. Основные продукты, газ и стройматериалы «забрасывают» в мае на вертолете. Всё остальное по мере необходимости доставляется в рюкзаках, это довольно удобно при постоянно меняющемся составе экспедиции.

Денис Абрамов ИА REGNUM Каждый день назначается дежурный, который моет посуду, готовит, следит за порядком

Денис Абрамов ИА REGNUM Начальник экспедиции Виктор Поповнин

Утром проходит планерка, вечером после ужина камеральные работы — перенос полевых данных в чистовые тетради и карты. Практически все участники экспедиции следили за чемпионатом Европы по футболу. Каждый день назначается дежурный, который моет посуду, готовит, следит за порядком. К столу приглашаются звуком от удара в корабельную рынду.

Денис Абрамов ИА REGNUM Утром проходит планерка

Денис Абрамов ИА REGNUM Утром проходит планерка

Денис Абрамов ИА REGNUM Вечером после ужина — камеральные работы, перенос полевых данных в чистовые тетради и карты

Денис Абрамов ИА REGNUM Вечером после ужина — камеральные работы, перенос полевых данных в чистовые тетради и карты

Денис Абрамов ИА REGNUM К столу приглашаются звуком от удара в корабельную рынду

Денис Абрамов ИА REGNUM Каждый день назначается дежурный, который моет посуду, готовит, следит за порядком

Денис Абрамов ИА REGNUM Каждый день назначается дежурный, который моет посуду, готовит, следит за порядком

Денис Абрамов ИА REGNUM Практически все участники экспедиции следили за чемпионатом Европы по футболу

Денис Абрамов ИА REGNUM Практически все участники экспедиции следили за чемпионатом Европы по футболу

Свободное время выпадает исключительно при плохой погоде, кроме чтения заняться особо нечем, но застрявший однажды в непогоду физик собрал из накопившегося за десятилетия хлама загадочный арт-объект. На станции есть православная икона, кришнаитская литература и буддийские флажки с мантрами.

Денис Абрамов ИА REGNUM Застрявший в непогоду физик собрал из накопившегося за десятилетия хлама загадочный арт-объект

Денис Абрамов ИА REGNUM На станции есть православная икона, кришнаитская литература и буддийские флажки с мантрами

Денис Абрамов ИА REGNUM На станции есть православная икона, кришнаитская литература и буддийские флажки с мантрами

Денис Абрамов ИА REGNUM На станции есть православная икона, кришнаитская литература и буддийские флажки с мантрами

Вид на Эльбрус

Нелегкий путь на станцию проходит по живописной долине реки Адыл-Су. У подножия соседнего ледника Башкара образовалось живописное озеро, но в 2017 году вышедший из него селевой поток разрушил дорогу на горнолыжный курорт «Приэльбрусье» — и погибли люди.

Денис Абрамов ИА REGNUM У подножья соседнего ледника Башкара образовалось живописное озеро, но в 2017 году вышедший из него селевой поток разрушил дорогу на горнолыжный курорт «Приэльбрусье»

Денис Абрамов ИА REGNUM Вид на Эльбрус