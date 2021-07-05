Дворец «Ласточкино гнездо» был закрыт для посещений летом 2019 года в целях реконструкции, в которой давно нуждался.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Ласточкиного гнезда в Крыму

Ласточкино Гнездо — самый популярный символ Крыма. Маленький замок, расположенный на Аврориной скале на 38 метрах над уровнем моря, манит туристов. Все хотят увидеть это крошечное чудо. Привлекает он и кинематографистов. Здесь снимали сцены более десятка фильмов, самый известный из них — советский фильм «Десять негритят» (1987) по детективу Агаты Кристи.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ласточкино гнездо в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Ласточкино гнездо в Крыму

В рамках восстановительных работ была проведена реставрация фасада с воссозданием декоративных элементов, подсветки фасада и скального основания, ремонт кровли, воссоздание медных открытий, водосточных труб, мерлонов, флюгеров, пинаклей, каминной трубы. Воссоздано декоративное металлическое ограждение на балконе второго этажа по периметру башни дворца, окна и двери из массива дуба, пол облицован гранитом. Выполнено усиление скального основания, фундамента, подпорной стенки, плиты балкона первого этажа. Фрагменты, которые были повреждены землетрясением, воссоздавались по историческим документам и фотографиям.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ласточкино гнездо в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Дерево желаний возле знаменитого замка Ласточкино гнездо

Александр Полегенько ИА REGNUM Дерево желаний возле знаменитого замка Ласточкино гнездо

Александр Полегенько ИА REGNUM Ласточкино гнездо в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Ласточкино гнездо в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на набережную с Ласточкиного гнезда

Александр Полегенько ИА REGNUM Ласточкино гнездо в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на набережную с Ласточкиного гнезда

Открылся дворец для туристов в срок — в ноябре 2020 года. Замок невероятно популярен у туристов. Каждый, кто приезжает в Ялту, считает своим долгом непременно побывать в замке и сфотографироваться на фоне Ласточкиного гнезда. Внутри дворца открыта художественная выставка.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога ко дворцу

Александр Полегенько ИА REGNUM Парковка

Александр Полегенько ИА REGNUM Новая услуга, спуск ко дворцу на тарзанке

Александр Полегенько ИА REGNUM Сувенирная продукция

Александр Полегенько ИА REGNUM Сувенирная продукция

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога ко дворцу

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога ко дворцу

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога ко дворцу

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадка перед дворцом

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятная доска

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид с парковки на замок

Александр Полегенько ИА REGNUM Аварийный причал