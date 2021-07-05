Ласточкино гнездо — символ Крыма после реставрации
Дворец «Ласточкино гнездо» был закрыт для посещений летом 2019 года в целях реконструкции, в которой давно нуждался.
Ласточкино Гнездо — самый популярный символ Крыма. Маленький замок, расположенный на Аврориной скале на 38 метрах над уровнем моря, манит туристов. Все хотят увидеть это крошечное чудо. Привлекает он и кинематографистов. Здесь снимали сцены более десятка фильмов, самый известный из них — советский фильм «Десять негритят» (1987) по детективу Агаты Кристи.
В рамках восстановительных работ была проведена реставрация фасада с воссозданием декоративных элементов, подсветки фасада и скального основания, ремонт кровли, воссоздание медных открытий, водосточных труб, мерлонов, флюгеров, пинаклей, каминной трубы. Воссоздано декоративное металлическое ограждение на балконе второго этажа по периметру башни дворца, окна и двери из массива дуба, пол облицован гранитом. Выполнено усиление скального основания, фундамента, подпорной стенки, плиты балкона первого этажа. Фрагменты, которые были повреждены землетрясением, воссоздавались по историческим документам и фотографиям.
Открылся дворец для туристов в срок — в ноябре 2020 года. Замок невероятно популярен у туристов. Каждый, кто приезжает в Ялту, считает своим долгом непременно побывать в замке и сфотографироваться на фоне Ласточкиного гнезда. Внутри дворца открыта художественная выставка.