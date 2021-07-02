Эрмитажный кот-оракул Ахилл сегодня, 2 июля, дал свой прогноз на исход матча ¼ финала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Петербурге. В последней для города игре Евро-2020, в которой встретятся команды Швейцарии и Испании, Ахилл предсказал победу испанским футболистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония предсказания исхода игры

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония предсказания исхода игры

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония предсказания исхода игры

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония предсказания исхода игры

Как отмечает телеканал «78», сегодня в одном из залов Эрмитажа, где происходило предсказание, Ахилл не сомневался и уверенно выбрал миску с флажком сборной Испании, не обратив внимание на миску со швейцарским крестом.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл выбрал сборную Испании

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл выбрал сборную Испании

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл выбрал сборную Испании

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл

Как отмечают в Эрмитаже, среди успешных прогнозов кота также стали итоги матчей Турция-Италия, Россия-Бельгия, Россия-Финляндия, Бельгия — Финляндия, Швеция-Словакия и Швеция-Польша.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл