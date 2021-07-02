Ахилл болеет за испанцев — фоторепортаж
2 июля 2021
Эрмитажный кот-оракул Ахилл сегодня, 2 июля, дал свой прогноз на исход матча ¼ финала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Петербурге. В последней для города игре Евро-2020, в которой встретятся команды Швейцарии и Испании, Ахилл предсказал победу испанским футболистам.
Дарья Драй ИА REGNUM
Церемония предсказания исхода игры
Дарья Драй ИА REGNUM
Кот Ахилл
Дарья Драй ИА REGNUM
Церемония предсказания исхода игры
Дарья Драй ИА REGNUM
Церемония предсказания исхода игры
Дарья Драй ИА REGNUM
Церемония предсказания исхода игры
Как отмечает телеканал «78», сегодня в одном из залов Эрмитажа, где происходило предсказание, Ахилл не сомневался и уверенно выбрал миску с флажком сборной Испании, не обратив внимание на миску со швейцарским крестом.
Дарья Драй ИА REGNUM
Кот Ахилл выбрал сборную Испании
Дарья Драй ИА REGNUM
Кот Ахилл выбрал сборную Испании
Дарья Драй ИА REGNUM
Кот Ахилл выбрал сборную Испании
Дарья Драй ИА REGNUM
Кот Ахилл
Как отмечают в Эрмитаже, среди успешных прогнозов кота также стали итоги матчей Турция-Италия, Россия-Бельгия, Россия-Финляндия, Бельгия — Финляндия, Швеция-Словакия и Швеция-Польша.
Дарья Драй ИА REGNUM
Кот Ахилл
Дарья Драй ИА REGNUM
Кот Ахилл
Дарья Драй ИА REGNUM
Кот Ахилл
Дарья Драй ИА REGNUM
Кот Ахилл