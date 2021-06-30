Станция второго московского диаметра «Щукинская» открылась в Москве рядом с одноименной станцией метро. Рядом расположены пересадочные узлы автобусных и трамвайных маршрутов. Линия диаметра проходит от станции Нахабино до станции Подольск.

Станция объединяет Покоровское-Стрешнево и Щукинский районы.

Крытые платформы, лавочки, переход через железнодорожные пути, эскалаторы, безбарьерная среда, лифт. Пассажирам также доступны антисептики, зарядные устройства и WiFi.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦД-2» Щукинская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦД-2» Щукинская»

Действительно ли готова новая станция к непредсказуемым поворотам погоды ознакомился корреспондент ИА REGNUM. В связи с обильными дождевыми осадками, которые обрушились на столицу 28 июня) часть территории возле железнодорожных путей сильно затопило. Ливневые стоки не справились с потоком стекающей воды с крыш. Сотрудникам станции пришлось срочно принимать меры. Однако надземный переход станции помог многим жителям и гостям района перейти через пути, так как подземный переход в ливень подтопило.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МЦД-2» Щукинская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM SOS инфо. МЦД-2» Щукинская»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Грунт смыло

Напомним, что 25 июня состоялось официальное открытие станции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карта в метро