Три дня назад в Ялте прошел очередной ливень. Больших подтоплений удалось избежать, но работы прибавилось. Спасатели продолжают вытаскивать из воды мусор, демонтируют металлические конструкции и даже убирают деревья, которые препятствуют потоку воды.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, район Васильевка

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, район Васильевка

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, район Васильевка

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, район Васильевка

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, район Васильевка

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, район Васильевка

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, район Васильевка

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, район Васильевка

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, район Васильевка

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, район Васильевка

Основная проблема, на ликвидацию которой сейчас брошены все силы — расчистка русел рек. По словам местных жителей, уровень воды до наводнения был на 1,5−2 метра ниже. А сейчас этот объем заполнен грязью, щебнем и селевыми потоками. Уровень воды поднялся до жилых домов. В горном селе Васильевка военные продолжают убирать трехметровый слой щебня. Сель сошел на дома, построенные еще на месте пересохшей реки. Для потока сейчас сделали новое русло, а камни пообещали полностью вывезти.

Александр Полегенько ИА REGNUM Центр Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Центр Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Центр Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Центр Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, улица Рузвельта

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, улица Рузвельта

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, улица Рузвельта

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, улица Рузвельта

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, улица Рузвельта

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, улица Рузвельта

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, улица Рузвельта

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта, улица Рузвельта

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Ялты

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Ялты