Ялта устраняет последствия ливневых разрушений — фоторепортаж
29 июня 2021
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Три дня назад в Ялте прошел очередной ливень. Больших подтоплений удалось избежать, но работы прибавилось. Спасатели продолжают вытаскивать из воды мусор, демонтируют металлические конструкции и даже убирают деревья, которые препятствуют потоку воды.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, район Васильевка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, район Васильевка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, район Васильевка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, район Васильевка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, район Васильевка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, район Васильевка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, район Васильевка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, район Васильевка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, район Васильевка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, район Васильевка
Основная проблема, на ликвидацию которой сейчас брошены все силы — расчистка русел рек. По словам местных жителей, уровень воды до наводнения был на 1,5−2 метра ниже. А сейчас этот объем заполнен грязью, щебнем и селевыми потоками. Уровень воды поднялся до жилых домов. В горном селе Васильевка военные продолжают убирать трехметровый слой щебня. Сель сошел на дома, построенные еще на месте пересохшей реки. Для потока сейчас сделали новое русло, а камни пообещали полностью вывезти.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Центр Ялты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Центр Ялты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Центр Ялты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Центр Ялты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, улица Рузвельта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, улица Рузвельта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, улица Рузвельта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, улица Рузвельта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, улица Рузвельта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, улица Рузвельта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, улица Рузвельта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта, улица Рузвельта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Ялты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Ялты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Ялты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Ялты