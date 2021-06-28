В Москве и Подмосковье 28 июня прошёл сильный дождь с грозой и шквалистым ветром. Ещё в утренних прогнозах синоптики прозвали природное явление «суперливнем». И оказались правы — долгожданная влага пришла в столичный регион вместе с подтоплениями, пожарами, выведенными из строя объектами инфраструктуры — линиями метро и электропередач.

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На Калужской-Рижской линии метро вода проникла на станцию «Ясенево», из-за подтопления произошёл сбой в работе оранжевой ветки подземки. Впрочем, специалисты быстро справились с непредвиденной ситуацией и поезда восстановили движение.

Сложнее оказалось на Филёвской линии, часть которой является наземной и подвергается из-за непогоды особым рискам. Движение на голубой ветке остановили, пассажирам рекомендовали «соседнюю» Арбатско-Покровскую линию. И даже вывели на дежурство автобусы компенсационных маршрутов.

Подтоплены оказались участки дорог, подземные переходы, дворы. Разошлись по социальным сетям кадры с водителем затопленного в огромной луже такси. Мужчина сидел на крыше легковушки и, судя по всему, ждал помощи.

В Подмосковье стихия разошлась особенно. Так, в Раменском на стройке не выдержал сильного ветра и упал башенный кран, в Химках от удара молнии загорелся частный дом, а часть Балашихи осталась без света — там молния попала в электроподстанцию.

Как рассказали в комплексе городского хозяйства столицы, за время ливня в Москве выпало до 53 мм осадков, что соответствует примерно 70% месячной нормы.