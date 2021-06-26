«Алые паруса» на третьей волне — фоторепортаж из Петербурга
В центре Петербурга в ночь на 26 июня 2021 года состоялся самый крупный в России праздник выпускников «Алые паруса». Накануне мероприятия было многократно обещано, что он пройдет при строгом соблюдении эпидемических требований, столь необходимых на фоне резкого роста количества зараженных коронавирусом, распространения новых штаммов и увеличения смертности от COVID-19. О том, как в действительности прошел праздник молодости во время нахлынувшей третьей волны эпидемии — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: какие ограничения еще введут — все новости»»
В прошлом году из-за пришествия коронавируса «Алые паруса» были организованы в формате телетрансляции, без допуска зрителей, а место проведения перенесено на западную окраину города, в акваторию Финского залива.
В этот раз очный формат праздника решили вернуть, но было заявлено, что он пройдет как «бал выпускников», только с участием самих молодых людей, выпустившихся из школ, гимназий, лицеев и училищ Петербурга и Ленобласти, а также сопровождающих их педагогов. «Ждем на бал только выпускников, и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем», — заявил за пять дней до праздника губернатор Петербурга АлександрБеглов.
Тем не менее масштаб «Алых парусов» из-за этого нисколько не уменьшился. В театрализованном представлении было задействовано сразу восемь площадок, на которых были воссозданы ключевые события отечественной истории, среди которых подвиги Александра Невского, открытия Михаила Ломоносова, творчество Александра Пушкина и полёт в космос Юрия Гагарина.
Перед началом на Дворцовой с приветствием выступил губернатор. «Перед вами открыты все пути. Будущее города и страны принадлежит вам. Нам нужны ваши знания и таланты, крепкие руки и горящие глаза. Вы сделаете нашу Родину еще сильнее. Мы верим в вас!» — сказал выпускникам Александр Беглов.
После этого на главной сцене «Алых парусов», на Дворцовой площади, начался концерт популярных у подростковой и юношеской аудитории исполнителей, вёл программу Иван Ургант, пошутивший о том, как «рад видеть всех вас в масках».
Традиционным, но оттого не менее эффектным завершением праздника стало грандиозное водно-свето-пиротехническое шоу. Грохот от разрывов пиротехники раздавался над Петербургом на протяжении почти получаса и был хорошо слышен даже в спальных районах города. Шоу «Алых парусов» вполне могло соперничать с молниями и громом мощной грозы, начавшейся над Петербургом вскоре после завершения праздника.
Как уже сказано, перед «Алыми парусами» власти и организаторы мероприятия не раз заверяли, что все необходимые эпидемические меры предосторожности будут строго соблюдаться. При этом, вообще-то, ради праздника никто не отменял действующего в городе обязательного масочного режима во время посещения общественных мест и транспорта, и требований социальной дистанции.
«В условиях коронавирусных ограничений количество приглашенных на Дворцовую площадь сократится на 50%, — говорилось в сообщении организаторов. — Гости будут обязаны использовать маски и пройти термометрию при входе на Дворцовую площадь».
«Создадим безопасную санитарную зону, в которую, в том числе войдут Дворцовая площадь и набережные. Туда пригласим только выпускников. Все остальные могут посмотреть праздник по телевизору, — разъяснял формат мероприятия губернатор Александр Беглов. — Сделаем всё, чтобы «Алые паруса» прошли безопасно».
В то же время градоначальник признавал, что, по данным медицинской статистики по коронавирусу, «возраст заболевших снижается, и под ударом вируса оказываются именно молодые люди, многим из которых предстоят очные конкурсы в вузы; как ответственная власть, мы не можем допустить их заражения». Этими аргументами подкреплялся нынешний формат «без горожан и туристов», ведь до пандемии «Алые паруса» собирали в центре города свыше миллиона зрителей.
Александр Беглов отметил, что всем приглашенным на «Алые паруса» — 21 придется использовать маски на протяжении всего мероприятия», — говорилось в сообщении пресс-службы Смольного от 21 июня (курсив и выделение наши — прим. ред.).
«Специальный регламент и принятые ограничительные меры должны напомнить всем о сложности ситуации. О необходимости объединять усилия и делать всё возможное для борьбы с коронавирусом», — подчеркивал Александр Беглов.
Наконец, 24 июня, за сутки до праздника, в Смольном вновь подтвердили, что условия проведения «Алых парусов» согласованы с Роспотребнадзором — «строго обязательны термометрия на входе на Дворцовую площадь, маски, социальная дистанция».
О том, удалось ли соблюсти эти справедливые и понятные требования, призванные сохранить здоровье, а может быть и жизни не только самих выпускников, но и их родителей, бабушек и дедушек, предоставляем судить нашим читателям по фоторепортажу ИА REGNUM.