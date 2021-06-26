В центре Петербурга в ночь на 26 июня 2021 года состоялся самый крупный в России праздник выпускников «Алые паруса». Накануне мероприятия было многократно обещано, что он пройдет при строгом соблюдении эпидемических требований, столь необходимых на фоне резкого роста количества зараженных коронавирусом, распространения новых штаммов и увеличения смертности от COVID-19. О том, как в действительности прошел праздник молодости во время нахлынувшей третьей волны эпидемии — в фоторепортаже ИА REGNUM.

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Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

В прошлом году из-за пришествия коронавируса «Алые паруса» были организованы в формате телетрансляции, без допуска зрителей, а место проведения перенесено на западную окраину города, в акваторию Финского залива.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

В этот раз очный формат праздника решили вернуть, но было заявлено, что он пройдет как «бал выпускников», только с участием самих молодых людей, выпустившихся из школ, гимназий, лицеев и училищ Петербурга и Ленобласти, а также сопровождающих их педагогов. «Ждем на бал только выпускников, и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем», — заявил за пять дней до праздника губернатор Петербурга АлександрБеглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Тем не менее масштаб «Алых парусов» из-за этого нисколько не уменьшился. В театрализованном представлении было задействовано сразу восемь площадок, на которых были воссозданы ключевые события отечественной истории, среди которых подвиги Александра Невского, открытия Михаила Ломоносова, творчество Александра Пушкина и полёт в космос Юрия Гагарина.

Перед началом на Дворцовой с приветствием выступил губернатор. «Перед вами открыты все пути. Будущее города и страны принадлежит вам. Нам нужны ваши знания и таланты, крепкие руки и горящие глаза. Вы сделаете нашу Родину еще сильнее. Мы верим в вас!» — сказал выпускникам Александр Беглов.

После этого на главной сцене «Алых парусов», на Дворцовой площади, начался концерт популярных у подростковой и юношеской аудитории исполнителей, вёл программу Иван Ургант, пошутивший о том, как «рад видеть всех вас в масках».

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант и Даша Александрова

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант и Даша Александрова во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Традиционным, но оттого не менее эффектным завершением праздника стало грандиозное водно-свето-пиротехническое шоу. Грохот от разрывов пиротехники раздавался над Петербургом на протяжении почти получаса и был хорошо слышен даже в спальных районах города. Шоу «Алых парусов» вполне могло соперничать с молниями и громом мощной грозы, начавшейся над Петербургом вскоре после завершения праздника.

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Как уже сказано, перед «Алыми парусами» власти и организаторы мероприятия не раз заверяли, что все необходимые эпидемические меры предосторожности будут строго соблюдаться. При этом, вообще-то, ради праздника никто не отменял действующего в городе обязательного масочного режима во время посещения общественных мест и транспорта, и требований социальной дистанции.

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

«В условиях коронавирусных ограничений количество приглашенных на Дворцовую площадь сократится на 50%, — говорилось в сообщении организаторов. — Гости будут обязаны использовать маски и пройти термометрию при входе на Дворцовую площадь».

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника «Алые паруса»

«Создадим безопасную санитарную зону, в которую, в том числе войдут Дворцовая площадь и набережные. Туда пригласим только выпускников. Все остальные могут посмотреть праздник по телевизору, — разъяснял формат мероприятия губернатор Александр Беглов. — Сделаем всё, чтобы «Алые паруса» прошли безопасно».

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

В то же время градоначальник признавал, что, по данным медицинской статистики по коронавирусу, «возраст заболевших снижается, и под ударом вируса оказываются именно молодые люди, многим из которых предстоят очные конкурсы в вузы; как ответственная власть, мы не можем допустить их заражения». Этими аргументами подкреплялся нынешний формат «без горожан и туристов», ведь до пандемии «Алые паруса» собирали в центре города свыше миллиона зрителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника выпускников школ «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускниница на празднике «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускниница на празднике «Алые паруса»

Александр Беглов отметил, что всем приглашенным на «Алые паруса» — 21 придется использовать маски на протяжении всего мероприятия», — говорилось в сообщении пресс-службы Смольного от 21 июня (курсив и выделение наши — прим. ред.).

«Специальный регламент и принятые ограничительные меры должны напомнить всем о сложности ситуации. О необходимости объединять усилия и делать всё возможное для борьбы с коронавирусом», — подчеркивал Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень после праздника Алые паруса

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень после праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень после праздника «Алые паруса»

Наконец, 24 июня, за сутки до праздника, в Смольном вновь подтвердили, что условия проведения «Алых парусов» согласованы с Роспотребнадзором — «строго обязательны термометрия на входе на Дворцовую площадь, маски, социальная дистанция».

О том, удалось ли соблюсти эти справедливые и понятные требования, призванные сохранить здоровье, а может быть и жизни не только самих выпускников, но и их родителей, бабушек и дедушек, предоставляем судить нашим читателям по фоторепортажу ИА REGNUM.