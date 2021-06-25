В ночь на пятницу, 25 июня, в центре Петербурга состоялась генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса». На ней побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» проходит под Троицким мостом

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

В этом году праздник проведут в очном формате в ночь на субботу, 26 июня, но закроют для всех, кроме самих выпускников и сопровождающих их педагогов. Для всех остальных последняя репетиция стала возможностью увидеть хотя бы отдельные эпизоды лучшего праздника Европы вживую.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» проходит под Троицким мостом

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане фотографируют бриг «Россия» во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время генеральной репетиции репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия»

Дарья Драй ИА REGNUM Артисты на бриге «Россия»

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», на Дворцовой площади установлена сцена, на которой будут выступать популярные у молодых людей исполнители и музыкальные группы. Перед этим к выпускникам с поздравлениями обратятся официальные лица.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время генеральной репетиции репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» проходит под Троицким мостом

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» проходит под Троицким мостом

Концерт на Дворцовой начнется в 22:10 мск. Ведущими традиционно будут Иван Ургант и Даша Александрова. Красочное свето-пиротехническое шоу и появление на Неве брига «Россия» под «Алыми парусами» запланированы на 00:40 мск. Всё действо можно будет увидеть по телевизору на «Пятом канале», на его сайте и в аккаунтах канала в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия»

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане фотографируют бриг «Россия» во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса»

От всех участников праздника «Алые паруса» требуется соблюдение мер по защите от инфекции, в том числе температурный контроль и ношение масок.

Добавим, что Троицкий мост через Неву, задействованный в организации праздника, останется разведенным вплоть до 18:00 26 июня, остальные мосты предстоящей ночью разводиться не будут. Метро будет работать без ночного перерыва, но станции вблизи места праздника будут закрыты.