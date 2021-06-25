«Алые паруса»: как это будет — фото с репетиции
В ночь на пятницу, 25 июня, в центре Петербурга состоялась генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса». На ней побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
В этом году праздник проведут в очном формате в ночь на субботу, 26 июня, но закроют для всех, кроме самих выпускников и сопровождающих их педагогов. Для всех остальных последняя репетиция стала возможностью увидеть хотя бы отдельные эпизоды лучшего праздника Европы вживую.
Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», на Дворцовой площади установлена сцена, на которой будут выступать популярные у молодых людей исполнители и музыкальные группы. Перед этим к выпускникам с поздравлениями обратятся официальные лица.
Концерт на Дворцовой начнется в 22:10 мск. Ведущими традиционно будут Иван Ургант и Даша Александрова. Красочное свето-пиротехническое шоу и появление на Неве брига «Россия» под «Алыми парусами» запланированы на 00:40 мск. Всё действо можно будет увидеть по телевизору на «Пятом канале», на его сайте и в аккаунтах канала в соцсетях.
От всех участников праздника «Алые паруса» требуется соблюдение мер по защите от инфекции, в том числе температурный контроль и ношение масок.
Добавим, что Троицкий мост через Неву, задействованный в организации праздника, останется разведенным вплоть до 18:00 26 июня, остальные мосты предстоящей ночью разводиться не будут. Метро будет работать без ночного перерыва, но станции вблизи места праздника будут закрыты.