Усадьба Знаменское-Раёк — дворцово-парковый комплекс недалеко от Торжка, «уголок Италии» в Тверской области.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Усадьба была построена в конце XVIII века и принадлежала знатному помещику и военачальнику Ф. И. Глебову. Проект усадебного комплекса был поручен архитектору Н. А. Львову. В строительстве участвовали и другие архитекторы, такие как А. Трофимов, К. Буци, англичанин В. Ирвен, итальянец Ф. Руска.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парадные ворота и колоннада. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадебный дом. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парадные ворота и колоннада. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Знаменское-Раёк представляет собой замкнутую по кругу колоннаду, соединяющую главный дом — дворец, выполненный в строгом стиле классицизма, с другими постройками и парадными воротами, напоминающими Триумфальную арку. Весь этот архитектурный ансамбль образует большой внутренний двор. По сторонам от дворца находятся по две пары флигелей, в которых в своё время располагались каретная, оранжерея, театр и помещение для слуг. Усадьбу как-то посещала и Екатерина II.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид на северный флигель с каретной. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Многие усадебные постройки со временем были утрачены. За домом сохранились парк в английском стиле и каскадные пруды. Можно пройтись по аллее и спуститься к реке Логовежь. В пруду есть небольшой остров, на котором возвышается сосна — единственная уцелевшая из трёх сосен, посаженных самим Ф. И. Глебовым. Недалеко от усадьбы находится Знаменская церковь — каменный храм в стиле барокко, построенный в 1766 году отцом Ф. И. Глебова.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Южный флигель с оранжереей. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пруд. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пруд. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

После революции 1917 года на месте усадьбы располагались пансионат для госслужащих, колония для несовершеннолетних преступников, пионерский лагерь. В годы Великой Отечественной войны там находился госпиталь, а позже и заводской профилакторий.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон-колодец. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Погреб-ротонда. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Грот из валунов. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Остатки от колонн. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Сегодня усадьба Знаменское-Раёк, являясь объектом культурного наследия, находится в запущенном состоянии. На данный момент усадебным комплексом владеет «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Реставрационные работы не ведутся.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Плотина на пруду. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Вход на территорию усадьбы свободный. В аварийные объекты вход под запретом. Знаменская церковь открыта для посещений, но нуждается в восстановительных работах.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Знаменская церковь. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Грот из валунов. Усадьба Знаменское-Раёк. Тверская область

Находится усадьба в 15 километрах от Торжка. Добраться от Твери или Торжка можно на автомобиле по трассе М10. С трассы надо свернуть по указателю Раёк. От трассы около 3 километров. Ни кафе, ни магазинов вокруг усадьбы нет, поэтому воду и еду надо брать с собой.