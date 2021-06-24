В Екатеринбурге 24 июня выпускники школ сдавали ЕГЭ по информатике. Впервые они не просто отвечали теорию, но и работали за компьютером.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

ЕГЭ по информатике будет проводиться и 25 июня. На нём завершится основной этап сдачи экзамена, который длился с 31 мая. Первыми школьники сдавали химию, литературу и географию.

Отметим, всего в Свердловской области ЕГЭ в 2021 году сдают порядка 20 тыс. человек.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Ознакомление с регламентом экзамена

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Алексей Колчин ИА REGNUM Ознакомление с регламентом экзамена