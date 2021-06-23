Петербургский стадион на Крестовском острове жарким вечером 23 июня принял последний для себя матч группового этапа чемпионата Европы по футболу — игру между сборными Польши и Швеции в группе E.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Швеции после победы в матче против сборной Польши

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Польши после поражения в матче против сборной Швеции

Победитель в упорном и зрелищном поединке определился только в добавленной к основному времени матча пятиминутке: со счетом 3:2 победили скандинавы. Однако польским болельщикам, чья команда покидает Евро-2020, не в чем упрекнуть своих кумиров — в игре со шведами они тоже показали волю к победе.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Польши после поражения в матче против сборной Швеции

То, что прибывшие в Петербург многочисленные польские фаны, несмотря на поражение, остались довольны игрой своей сборной, запечатлел сразу после матча фотокорреспондент ИА REGNUM. Проигрыш в честной борьбе в их глазах выглядел достойно.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Польши после поражения в матче против сборной Швеции

Ну, а яркие и шумные шведские болельщики, которые также были весьма заметны и на трибунах, и на улицах Петербурга, не скрывали своей радости: Швеция заняла первое место в своей группе и вышла в 1/8 финала.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Швеции после победы в матче против сборной Польши

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Швеции после победы в матче против сборной Польши

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швеции после победы в матче против сборной Польши

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швеции после победы в матче против сборной Польши

При этом фанаты обеих команд мирно общались между собой, обсуждая ход состоявшейся игры, обменивались на память атрибутикой, а также не оставляли без внимания российских любительниц футбола, пришедших на стадион.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швеции после победы в матче против сборной Польши

Напомним, что эрмитажный кот Ахилл назвал команду Швеции победителем в матче с Польшей — и не прогадал.

Ну, а 2 июля Петербург примет последнюю для города игру Евро-2020 — матч четвертьфинала. Уже известно, что в Северной столице России в этот день сыграют победители пар 1/8 финала: Хорватия — Испания и Франция — Швейцария. Вновь будет жарко!

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швеции после победы в матче против сборной Польши