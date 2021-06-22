У истоков Волги: Ольгинский монастырь
Исток реки Волги располагается на Валдайской возвышенности на высоте 228 метров, в Осташковском районе Тверской области. Исток Волги представляет собой родник, впадающий в водоем, около которого в XVIII веке была построена небольшая часовня. В то же время по указу царя Алексея Михайловича у истока реки была образована Спасо-Преображенская пустынь.
В начале XX для обозначения духовной значимости истока великой русской реки началось строение каменного храма, при котором образовалась женская иноческая обитель-община, а в 1908 году — Ольгинский Волговерховский женский монастырь, освященный во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги. Монахи продолжали жить в обители и после закрытия монастыря вплоть до 1924 года. В то время у монастыря властью были изъяты земли и здания, а затем в годы войны опустели часовня над истоком Волги и обитель Ольги.
В конце 1970-х годов в Волговерховье началась реставрация монастырских храмов, а в конце XX века были предприняты первые попытки возрождения в монастыре монашеской жизни. С появлением в 2007 году настоятельницы Софьи Ольгинский монастырь начал вновь наполняться духовной силой: начали совершаться постоянные богослужения в церквях, появились прихожане.
Одной из достопримечательностей Ольгинского монастыря является домовый храм в честь иконы Божией Матери «Иверская». Сейчас в этом храме находится единственная икона старого убранства Свято-Преображенского собора — икона великомученицы Екатерины.
Храм в честь Преображения Господня — главный храм обители, расположенный в центре монастыря. Храм у истока Волги повторяет формы собора Василия Блаженного, что подчеркивает их духовную взаимосвязь.
Еще одна достопримечательность Ольгинского монастыря — деревянный храм в честь святителя Николая Чудотворца, построенный в 1907 году по инициативе общины. Сейчас он отреставрирован, а у храма возведен памятник святому Николаю.
Не доезжая несколько километров до истока Волги можно встретить дорожный крест-веху «Путь из варяг в греки».
Сейчас Ольгинский монастырь находится в стадии реконструкции, однако долгое время пользуется интересом у туристов. При входе на территорию монастыря есть небольшой рынок с сувенирной продукцией, несколько кафе. На момент съемки кафе не работали, поэтому лучше брать с собой перекусить.
Добраться до истока Волги можно на машине от Осташкова, 50 километров хорошей дороги, 18 км грунтовой. По грунтовке ездят гусеничные тракторы, поэтому дорога как «стиральная доска». Будьте осторожны!