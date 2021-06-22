Исток реки Волги располагается на Валдайской возвышенности на высоте 228 метров, в Осташковском районе Тверской области. Исток Волги представляет собой родник, впадающий в водоем, около которого в XVIII веке была построена небольшая часовня. В то же время по указу царя Алексея Михайловича у истока реки была образована Спасо-Преображенская пустынь.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отражение Преображенской церкви в Волге. Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часовня. Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часовня. Исток Волги. Тверская область

В начале XX для обозначения духовной значимости истока великой русской реки началось строение каменного храма, при котором образовалась женская иноческая обитель-община, а в 1908 году — Ольгинский Волговерховский женский монастырь, освященный во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги. Монахи продолжали жить в обители и после закрытия монастыря вплоть до 1924 года. В то время у монастыря властью были изъяты земли и здания, а затем в годы войны опустели часовня над истоком Волги и обитель Ольги.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Часовня. Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятный камень «Живущим и будущим детям России». Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Родник внутри часовни, откуда начинается Волга. Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Исток Волги. Тверская область

В конце 1970-х годов в Волговерховье началась реставрация монастырских храмов, а в конце XX века были предприняты первые попытки возрождения в монастыре монашеской жизни. С появлением в 2007 году настоятельницы Софьи Ольгинский монастырь начал вновь наполняться духовной силой: начали совершаться постоянные богослужения в церквях, появились прихожане.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Николая Чудотворца. Исток Волги. Тверская область

Одной из достопримечательностей Ольгинского монастыря является домовый храм в честь иконы Божией Матери «Иверская». Сейчас в этом храме находится единственная икона старого убранства Свято-Преображенского собора — икона великомученицы Екатерины.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Преображенская церковь. Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колокольня Преображенской церкви. Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Колокол Преображенской церкви. Исток Волги. Тверская область

Храм в честь Преображения Господня — главный храм обители, расположенный в центре монастыря. Храм у истока Волги повторяет формы собора Василия Блаженного, что подчеркивает их духовную взаимосвязь.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестопоклонная часовня. Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Волга. Тверская область

Еще одна достопримечательность Ольгинского монастыря — деревянный храм в честь святителя Николая Чудотворца, построенный в 1907 году по инициативе общины. Сейчас он отреставрирован, а у храма возведен памятник святому Николаю.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Святой Николай Чудотворец. Исток Волги. Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Исток Волги. Тверская область

Не доезжая несколько километров до истока Волги можно встретить дорожный крест-веху «Путь из варяг в греки».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дорожный крест-веха «Путь из варяг в греки». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дорожный крест-веха «Путь из варяг в греки». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дорожный крест-веха «Путь из варяг в греки». Тверская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Исток Волги. Тверская область

Сейчас Ольгинский монастырь находится в стадии реконструкции, однако долгое время пользуется интересом у туристов. При входе на территорию монастыря есть небольшой рынок с сувенирной продукцией, несколько кафе. На момент съемки кафе не работали, поэтому лучше брать с собой перекусить.

Добраться до истока Волги можно на машине от Осташкова, 50 километров хорошей дороги, 18 км грунтовой. По грунтовке ездят гусеничные тракторы, поэтому дорога как «стиральная доска». Будьте осторожны!