За последним, как оказалось матчем российской сборной на Евро-2020 в петербургской фан-зоне чемпионата Европы, на Конюшенной площади, по трансляции из Копенгагена наблюдали три тысячи болельщиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Конюшенной площади во время трансляции матча чемпионата Евро 2020 между сборными России и Дании

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Конюшенной площади во время трансляции матча чемпионата Евро 2020 между сборными России и Дании

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты расстраиваются пропущенному голу

Их могло быть и больше, но несколько дней назад власти Петербурга из-за ухудшения эпидемической ситуации уменьшили максимальную наполняемость фан-зоны с пяти до трех тысяч человек, запретили продавать там еду и потребовали обязательного ношения масок. Судя по тому, что увидел корреспондент ИА REGNUM вечером 21 июня, фанаты благополучно забыли и про еду, и про маски.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты в фан-зоне на Конюшенной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты в фан-зоне на Конюшенной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщицы в кокошниках в цветах российского триколорора в фан-зоне на Конюшенной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты в фан-зоне на Конюшенной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты поют гимн в фан-зоне на Конюшенной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты поют гимн в фан-зоне на Конюшенной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Российский фанат

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщицы в кокошниках в цветах российского триколорора в фан-зоне на Конюшенной

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне во время трансляции матча чемпионата Евро 2020 между сборными России и Дании

Напомним, матч Дания — Россия был решающим для обеих команд в борьбе за выход в плей-офф европейского первенства по футболу. Сборную России, до этого проигравшую бельгийцам и выигравшую у финнов на домашнем стадионе в Петербурге, в Копенгагене устраивала только победа или, на худой конец, ничья.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл в фан-зоне на Конюшенной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне во время трансляции матча чемпионата Евро 2020 между сборными России и Дании

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона на Конюшенной площади во время трансляции матча чемпионата Евро 2020 между сборными России и Дании

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне во время трансляции матча чемпионата Евро 2020 между сборными России и Дании

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь в фан-зоне

Но ни того, ни другого российская сборная добиться не смогла, проиграв датчанам 1:4. Это стало вторым и последним поражением сборной России на Евро-2020, причем оба провальных матча были проиграны с разницей в три мяча.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский фанат после поражения сборной на чемпионате Евро 2020

Дарья Драй ИА REGNUM Шарф Евро 2020

То, как эмоционально реагировали на ход этой бесславной для российского футбола игры болельщики в Петербурге — в фоторепортаже ИА REGNUM.

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Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты расстраиваются пропущенному голу

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты расстраиваются пропущенному голу

Дарья Драй ИА REGNUM Российская болельщица

Дарья Драй ИА REGNUM Российская болельщица смотрит трансляцию матча

С российской сборной на этом чемпионате все уже попрощались, но Евро-2020 пока остаётся в Петербурге. Напомним, что 23 июня в городе на Неве сыграют Швеция — Польша, начало 19:00 мск, а затем, после перерыва, 2 июля в Петербурге пройдет матч ¼ финала чемпионата Европы по футболу.