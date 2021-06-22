В 3:00 у Мемориала героической обороны Севастополя начались памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Севастополе

Свечи памяти зажгли сегодня ночью в Севастополе. Горожане собрались в центре к строго назначенному времени — 3 часа 13 минут. Именно в этот время 22 июня 1941 года на улице Нефедова упали первые мины.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к акции «Свеча памяти»

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к акции «Свеча памяти»

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к акции «Свеча памяти»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Силуэт памятника «Солдату и матросу» из свечей

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Силуэт памятника «Солдату и матросу» из свечей

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Свеча памяти» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню

У мемориала героической обороны свечами воссоздали силуэт памятника «Солдату и матросу» и зажгли сотни фитилей от вечного огня. Сразу после люди перешли на Графскую пристань, чтобы пустить на воду бумажные кораблики. Точно так же 80 лет назад сделали выпускники севастопольских школ. Тогда на листках они писали свои мечты о будущем.

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Кораблик мечты» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Кораблик мечты» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Кораблик мечты» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Кораблик мечты» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Кораблик мечты» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Кораблик мечты» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Кораблик мечты» в Севастополе