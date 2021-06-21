Финские и бельгийские фанаты сошлись в горячем Петербурге — фоторепортаж
В Петербурге жарким вечером 21 июня мерялись силами сборные команды Финляндии и Бельгии. Они находятся в той же группе B чемпионата Европы по футболу, в рамках которой на стадионе в Копенгагене в то же самое время встречались сборные Дании и России. За финскими и бельгийскими болельщиками перед игрой на Крестовском острове понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Как отмечает телеканал «78», болельщики двух стран двигались к стадиону с громкими песнями, кричалками и задорными танцами. Более многочисленной, что неудивительно, оказалась группа фанатов из соседней Финляндии.
Российские же болельщики в этот вечер собрались в фан-зоне на Конюшенной площади, чтобы посмотреть трансляцию из столицы Дании.
Напомним, что из-за позднего окончания футбольного матча на стадионе в Петербурге в ночь с 21 на 22 июня Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва.