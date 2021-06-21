В Петербурге жарким вечером 21 июня мерялись силами сборные команды Финляндии и Бельгии. Они находятся в той же группе B чемпионата Европы по футболу, в рамках которой на стадионе в Копенгагене в то же самое время встречались сборные Дании и России. За финскими и бельгийскими болельщиками перед игрой на Крестовском острове понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Бельгии перед началом матча против сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Финляндии перед началом матча против сборной Бельгии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Финляндии перед началом матча против сборной Бельгии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Финляндии перед началом матча против сборной Бельгии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатское шествие сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Бельгии перед началом матча против сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинская помощь

Как отмечает телеканал «78», болельщики двух стран двигались к стадиону с громкими песнями, кричалками и задорными танцами. Более многочисленной, что неудивительно, оказалась группа фанатов из соседней Финляндии.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Финляндии перед началом матча против сборной Бельгии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатское шествие сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатское шествие сборной Финляндии

Российские же болельщики в этот вечер собрались в фан-зоне на Конюшенной площади, чтобы посмотреть трансляцию из столицы Дании.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатское шествие сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатское шествие сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатское шествие сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатское шествие сборной Финляндии

Напомним, что из-за позднего окончания футбольного матча на стадионе в Петербурге в ночь с 21 на 22 июня Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Бельгии перед началом матча против сборной Финляндии