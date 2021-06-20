Выпуск офицеров в военной академии РВСН — фоторепортаж
В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого прошла церемония выпуска более 240 офицеров, в мероприятии приняли участие первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
В этом году академия выпустила более 240 офицеров. За высокие показатели в учебе более 50 выпускников награждены медалями Минобороны России за отличное окончание вуза и дипломами с отличием.
Дипломы выпускникам вручил первый замминистра Руслан Цаликов. Также он передал молодым офицерам поздравление от имени министра обороны РФ и вручил золотые медали отличникам.
«Уверен, что нынешнее поколение офицеров-ракетчиков продолжит славные традиции российского воинства — традиции побед и с достоинством займёт свое место в рядах офицерского корпуса Вооруженных Сил России», — отметил Руслан Цаликов.
Созданная в 1820 году академия РВСН за все время подготовила более 55 тыс. офицеров. Среди ее выпускников — 193 кавалера Ордена Святого Георгия, 128 Героев Советского Союза. В списки личного состава академии навечно зачислен первый командир батареи реактивных систем залпового огня «Катюша» Герой Российской Федерации капитан Иван Флёров (звание Героя присвоено в 1995 году).
Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие, имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Массовая иммунизация военнослужащих позволила выработать коллективный иммунитет.