В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого прошла церемония выпуска более 240 офицеров, в мероприятии приняли участие первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В этом году академия выпустила более 240 офицеров. За высокие показатели в учебе более 50 выпускников награждены медалями Минобороны России за отличное окончание вуза и дипломами с отличием.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Дипломы выпускникам вручил первый замминистра Руслан Цаликов. Также он передал молодым офицерам поздравление от имени министра обороны РФ и вручил золотые медали отличникам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпускникам академии РВСН вручили дипломы и медали

«Уверен, что нынешнее поколение офицеров-ракетчиков продолжит славные традиции российского воинства — традиции побед и с достоинством займёт свое место в рядах офицерского корпуса Вооруженных Сил России», — отметил Руслан Цаликов.

Первый замминистра обороны РФ на церемонии выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Созданная в 1820 году академия РВСН за все время подготовила более 55 тыс. офицеров. Среди ее выпускников — 193 кавалера Ордена Святого Георгия, 128 Героев Советского Союза. В списки личного состава академии навечно зачислен первый командир батареи реактивных систем залпового огня «Катюша» Герой Российской Федерации капитан Иван Флёров (звание Героя присвоено в 1995 году).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания со знаменем выпускников академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие, имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Массовая иммунизация военнослужащих позволила выработать коллективный иммунитет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония выпуска офицеров в академии РВСН имени Петра Великого

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь