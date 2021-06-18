Ко Дню медицинского работника в Ставрополе прошла акция «Спасибо врачам». В течение недели жители города расписывались на буквах и писали слова благодарности для медиков. В течение недели было собрано значительное количество пожеланий. В самом центре города под стелой с ангелом на Александровской площади неравнодушные граждане оставляли на буквах слова благодарности и пожелания. Каждого тем или иным образом затронула пандемия. Кто-то потерял близких людей, кто-то перенес болезнь. Все буквы словосочетания «СПАСИБО ВРАЧАМ» заполнились очень быстро.

Александр Погожев ИА REGNUM Девушка пишет слова благодарности врачам на Александровской площади г. Ставрополя во время акции «Спасибо врачам»

Александр Погожев ИА REGNUM Юрий Фунда отставил исписанную пожеланиями букву

Александр Погожев ИА REGNUM Девушка пишет свои пожелания врачам на Александровской площади г. Ставрополя во время акции «Спасибо врачам»

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Черногоров, Юрий Фунда, Алексей Кулешов рассказывают прохожим людям об акции «Спасибо врачам»

Александр Погожев ИА REGNUM Слова благодарности на букве

Александр Погожев ИА REGNUM Молодые люди пишут слова благодарности врачам на Александровской площади г. Ставрополя под Ангелом во время акции «Спасибо врачам»

Александр Погожев ИА REGNUM Слова благодарности на букве

Александр Погожев ИА REGNUM Молодые люди пишут слова благодарности врачам на Александровской площади г. Ставрополя под Ангелом во время акции «Спасибо врачам»

Александр Погожев ИА REGNUM Слова благодарности на букве

Александр Погожев ИА REGNUM Юрий Фунда пишет свои пожелания врачам

Александр Погожев ИА REGNUM Пенсионер пишет пожелания врачам

Акцию инициировал волонтер и руководитель комитета народного контроля Алексей Кулешов. С его поддержкой в прошлом году больнице для размещения в палатах комитет подарил кнопки вызова. Это позволило медикам более оперативно реагировать на зов о помощи от пациентов.

«Прошлым летом я сам переболел коронавирусом и на себе ощутил тяжесть заболевания и воочию видел тяжелый труд, который выполняют доктора, медсестры, санитары. Поэтому мы призываем горожан, чтобы каждый мог сказать спасибо докторам, которые взвалили на себя такую тяжелую ношу и каждый день рискуют своей собственной жизнью» , — рассказал Алексей Кулешов, руководитель комитета народного контроля.

Александр Погожев ИА REGNUM Слова благодарности на букве

Буквы для акции предоставил Юрий Фунда. Он тоже переболел коронавирусом, но в легкой форме. Считает, что легко перенести заболевание смог лишь профессионализму врачей.

Александр Погожев ИА REGNUM Люди фотографируются с буквами на которых слова благодарности врачам на Александровской площади г. Ставрополя под Ангелом во время акции «Спасибо врачам»

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина пишет слова благодарности врачам во время акции «Спасибо врачам»

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина показывает какие слова благодарности врачам во время акции «Спасибо врачам»

Одна из девушек вспомнила ректора ставропольского медицинского института Владимира Кошеля и написала ему «спасибо».

Александр Погожев ИА REGNUM Девушка пишет слова благодарности Владимиру Кошелю, ректору Ставропольского государственного медицинского университета, который умер от коронавируса

Александр Погожев ИА REGNUM Люди подходят чтобы написать слова благодарности врачам на Александровской площади г. Ставрополя под Ангелом во время акции «Спасибо врачам»

В акции приняли участие абсолютно все возраста. В результате буквы разместили на фасаде городской клинической больницы №2 г. Ставрополя.

Александр Погожев ИА REGNUM Медики и волонтеры построились с буквами у стены больницы для общей фотографии

Александр Погожев ИА REGNUM Буква А со словами благодарности

Александр Погожев ИА REGNUM Буквы со словами благодарности возле стены больницы

Врачи, медсестры и санитарки вышли посмотреть в буквальном смысле на слова благодарности от горожан. Здесь же, возле стены больницы в знак благодарности люди принесли на мероприятие сладости, цветы, один из ресторанов Ставрополя приготовил врачам осетинские пироги, дарили открытки ручной работы и даже баллончики с краской, так как помимо букв, на которых все желающие оставили слова благодарности, дополнительно нанесут граффити. Медики будут будут представлены в виде супергероев.

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий на фоне букв со словами благодарности приступает к монтажу второго слова

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий на фоне букв со словами благодарности

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий на фоне букв со словами благодарности

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина выглядывает из окна сторожки на въезде в больницу

Александр Погожев ИА REGNUM Реанимационная машина выезжает с территории больницы