Ко Дню медицинского работника в Ставрополе прошла акция «Спасибо врачам». В течение недели жители города расписывались на буквах и писали слова благодарности для медиков. В течение недели было собрано значительное количество пожеланий. В самом центре города под стелой с ангелом на Александровской площади неравнодушные граждане оставляли на буквах слова благодарности и пожелания. Каждого тем или иным образом затронула пандемия. Кто-то потерял близких людей, кто-то перенес болезнь. Все буквы словосочетания «СПАСИБО ВРАЧАМ» заполнились очень быстро.
Александр Погожев ИА REGNUM
Девушка пишет слова благодарности врачам на Александровской площади г. Ставрополя во время акции «Спасибо врачам»
Александр Погожев ИА REGNUM
Юрий Фунда отставил исписанную пожеланиями букву
Александр Погожев ИА REGNUM
Девушка пишет свои пожелания врачам на Александровской площади г. Ставрополя во время акции «Спасибо врачам»
Александр Погожев ИА REGNUM
Александр Черногоров, Юрий Фунда, Алексей Кулешов рассказывают прохожим людям об акции «Спасибо врачам»
Александр Погожев ИА REGNUM
Слова благодарности на букве
Александр Погожев ИА REGNUM
Молодые люди пишут слова благодарности врачам на Александровской площади г. Ставрополя под Ангелом во время акции «Спасибо врачам»
Александр Погожев ИА REGNUM
Слова благодарности на букве
Александр Погожев ИА REGNUM
Молодые люди пишут слова благодарности врачам на Александровской площади г. Ставрополя под Ангелом во время акции «Спасибо врачам»
Александр Погожев ИА REGNUM
Слова благодарности на букве
Александр Погожев ИА REGNUM
Юрий Фунда пишет свои пожелания врачам
Александр Погожев ИА REGNUM
Пенсионер пишет пожелания врачам
Акцию инициировал волонтер и руководитель комитета народного контроля Алексей Кулешов. С его поддержкой в прошлом году больнице для размещения в палатах комитет подарил кнопки вызова. Это позволило медикам более оперативно реагировать на зов о помощи от пациентов.
«Прошлым летом я сам переболел коронавирусом и на себе ощутил тяжесть заболевания и воочию видел тяжелый труд, который выполняют доктора, медсестры, санитары. Поэтому мы призываем горожан, чтобы каждый мог сказать спасибо докторам, которые взвалили на себя такую тяжелую ношу и каждый день рискуют своей собственной жизнью», — рассказал Алексей Кулешов, руководитель комитета народного контроля.
Александр Погожев ИА REGNUM
Слова благодарности на букве
Буквы для акции предоставил Юрий Фунда. Он тоже переболел коронавирусом, но в легкой форме. Считает, что легко перенести заболевание смог лишь профессионализму врачей.
Александр Погожев ИА REGNUM
Люди фотографируются с буквами на которых слова благодарности врачам на Александровской площади г. Ставрополя под Ангелом во время акции «Спасибо врачам»
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчина пишет слова благодарности врачам во время акции «Спасибо врачам»
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчина показывает какие слова благодарности врачам во время акции «Спасибо врачам»
Одна из девушек вспомнила ректора ставропольского медицинского института Владимира Кошеля и написала ему «спасибо».
Александр Погожев ИА REGNUM
Девушка пишет слова благодарности Владимиру Кошелю, ректору Ставропольского государственного медицинского университета, который умер от коронавируса
Александр Погожев ИА REGNUM
Люди подходят чтобы написать слова благодарности врачам на Александровской площади г. Ставрополя под Ангелом во время акции «Спасибо врачам»
В акции приняли участие абсолютно все возраста. В результате буквы разместили на фасаде городской клинической больницы №2 г. Ставрополя.
Александр Погожев ИА REGNUM
Медики и волонтеры построились с буквами у стены больницы для общей фотографии
Александр Погожев ИА REGNUM
Буква А со словами благодарности
Александр Погожев ИА REGNUM
Буквы со словами благодарности возле стены больницы
Врачи, медсестры и санитарки вышли посмотреть в буквальном смысле на слова благодарности от горожан. Здесь же, возле стены больницы в знак благодарности люди принесли на мероприятие сладости, цветы, один из ресторанов Ставрополя приготовил врачам осетинские пироги, дарили открытки ручной работы и даже баллончики с краской, так как помимо букв, на которых все желающие оставили слова благодарности, дополнительно нанесут граффити. Медики будут будут представлены в виде супергероев.
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий на фоне букв со словами благодарности приступает к монтажу второго слова
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий на фоне букв со словами благодарности
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочий на фоне букв со словами благодарности
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчина выглядывает из окна сторожки на въезде в больницу
Александр Погожев ИА REGNUM
Реанимационная машина выезжает с территории больницы