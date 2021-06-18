В жаркую пятницу, 18 июня, в Санкт-Петербурге в рамках второго тура группы E Чемпионата Европы УЕФА 2020 по футболу сборная Швеции одержала победу над сборной Словакии со счётом 1:0, заняв первую позицию в турнирной таблице своей группы с 4 очками.

Победный гол с пенальти на 77-й минуте встречи мощным и точным ударом забил полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг. Одиннадцатиметровый удар стал следствием «фола последней надежды» со стороны вратаря словаков, с нарушением правил остановившего острейшую атаку соперников. Болельщики сборной Швеции, которые в большом количестве прибыли в Северную столицу, сначала устроили эффектное предматчевое шествие, а после игры отметили первую победу своей команды в Евро-2020 шумно и радостно, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Компанию им составили и российские любители футбола, прибывшие в Петербург из разных регионов страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Швеции перед началом матча против сборной Словакии

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие болельщиков сборной Швеции у стадиона Санкт-Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие болельщиков сборной Швеции у стадиона Санкт-Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швеции перед началом матча против сборной Словакии

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие болельщиков сборной Швеции у стадиона Санкт-Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Финский фанат с символикой сборной Швеции

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швеции перед началом матча против сборной Словакии

Дарья Драй ИА REGNUM Балерины в пачках цветов российского триколора у стадиона Санкт-Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Балерины в пачках цветов российского триколора у стадиона Санкт-Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Российская фанатка с символикой сборной Швеции

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Словакии перед началом матча против сборной Швеции

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборных Словакии и Швеции

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Швеции перед началом матча против сборной Словакии