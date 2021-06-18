Третьяковская галерея показывает свою уникальную коллекцию графического наследия Александра Андреевича Иванова, включающую в себя более 700 самостоятельных листов и 40 альбомов. Экспозиция «Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа» продолжает тему цикла «Библейские эскизы», работе над которой художник отдал последнее десятилетие своей жизни — с конца 1840-х до начала 1858 года. Фоторепортаж ИА REGNUM с пресс-показа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Христос и Никодим

По замыслу Иванова, эскизы предназначались для будущего воплощения их в настенных росписях «в особо на то посвященном здании, разумеется, не в церкви». Евангельская тема — «жизнь и деяния Христа» — должна была предстать в окружении изображений ветхозаветных, исторических и мифологических сцен, а также библейских текстов. Композиции росписей складывались в сложную систему параллелей, взаимосвязей и сопоставлений.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа»

В «Библейских эскизах» выразились сложные художественно-философские поиски Иванова, связанные с важнейшими для него вопросами — о миссии художника, о роли искусства и его воздействии на нравственное и духовное преобразование мира.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа»

Задуманный художественный ансамбль «Храм искусства», или «Храм философии», можно отнести к романтическим утопиям. Работа Иванова не была завершена.

Выставка «Чудеса и проповеди Христа» посвящена периоду жизни Иисуса, который называют временем его общественного служения. Экспозиция включает работы на темы крещения, призвания учеников, чудес, в том числе знаменитый шедевр художника —эскиз «Хождение по водам (Христос спасает начавшего тонуть Петра)». Значительное место принадлежит акварельным листам со сценами бесед, пророчеств, проповедей, среди них «Христос и самарянка», «Христос и Никодим», «Проповедь Христа в храме». Завершенность акварелей, их количество говорят об особом интересе автора к этой теме. Она отвечала размышлениям Иванова о пророческой роли художника, его особом предназначении влиять своим искусством на нравственную природу человека.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кадр из видеоролика с работами Александра Иванова

Создавая эскизы росписей, Иванов еще не представлял себе ясно ни архитектуру, ни интерьер здания, в котором они могли бы воплотиться. О его облике говорит лишь один лист в альбоме — чертеж брата художника, архитектора Сергея Иванова «Портик дорического храма», который, вероятно, является проектом фасада. Сочиненные композиции стенных росписей мыслились Ивановым как плоскости в условном пространстве и не вписывались в конкретные архитектурные формы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кадр из видеоролика с работами Александра Иванова

Акварельные эскизы исполнены с исключительной творческой свободой, смелостью и новизной художественных приемов, вне традиционных для искусства того времени стилистических норм и границ. Эти небольшие по размеру подготовительные работы имеют самостоятельную эстетическую ценность как шедевры акварельной живописи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиша

В зале демонстрируется видеоролик, визуализирующий возможное воплощение замысла Иванова, — интерьер здания с росписями, для которых и были созданы акварельные листы.

Выставка проходит в Третьяковской галерее с 18 июня по 14 ноября 2021 года по адресу: Лаврушинский переулок, дом 10.