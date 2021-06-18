Книжный фестиваль «Красная площадь» — фоторепортаж
Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в Москве с 17 по 20 июня. Фестиваль расположился в 12 павильонах на Красной площади возле Московского Кремля и на первой линии торгового комплекса ГУМ.
В общей сложности на 12 площадках фестиваля пройдет более 500 мероприятий. За четыре дня в книжном фестивале примут участие более 300 издательств из 45 регионов. Лекции, дискуссии, мастер-классы, концерты, спектакли, встреча с популярными авторами и раздача автографов.
В рамках книжного фестиваля проходит фестиваль национальных литератур народов России. Здесь представляют свою письменную традицию народы, у которых она сохранилась, а также национальные настольные и спортивные игры, мастер-классы по национальным ремеслам, полиграфическое письмо, книги на национальных языках для слабовидящих со шрифтом Брайля. Кроме того, проходят дискуссии по языковой политике.
Регистрация на фестиваль в этом году проходит онлайн на определенное время. На фестивале соблюдаются все антиковидные меры: маски, перчатки, дезинфекция рук. Каждые два часа проходит дезинфекция павильонов.