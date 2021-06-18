Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в Москве с 17 по 20 июня. Фестиваль расположился в 12 павильонах на Красной площади возле Московского Кремля и на первой линии торгового комплекса ГУМ.

В общей сложности на 12 площадках фестиваля пройдет более 500 мероприятий. За четыре дня в книжном фестивале примут участие более 300 издательств из 45 регионов. Лекции, дискуссии, мастер-классы, концерты, спектакли, встреча с популярными авторами и раздача автографов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на книжном фестивале «Красная площадь»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на книжном фестивале «Красная площадь»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на книжном фестивале «Красная площадь»

В рамках книжного фестиваля проходит фестиваль национальных литератур народов России. Здесь представляют свою письменную традицию народы, у которых она сохранилась, а также национальные настольные и спортивные игры, мастер-классы по национальным ремеслам, полиграфическое письмо, книги на национальных языках для слабовидящих со шрифтом Брайля. Кроме того, проходят дискуссии по языковой политике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на книжном фестивале «Красная площадь»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на книжном фестивале «Красная площадь»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на книжном фестивале «Красная площадь»

Регистрация на фестиваль в этом году проходит онлайн на определенное время. На фестивале соблюдаются все антиковидные меры: маски, перчатки, дезинфекция рук. Каждые два часа проходит дезинфекция павильонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подари детям книгу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Концерт на книжном фестивале «Красная площадь»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Концерт на книжном фестивале «Красная площадь»