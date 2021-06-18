В торговых и торгово-развлекательных центрах Петербурга исполнили распоряжение городского правительства об ужесточении ограничительных мер, призванных сдержать подъем новой волны коронавирусной инфекции.

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Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый фуд-корт в торговом комплексе

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый фуд-корт в торговом комплексе

Эти меры, по замыслу чиновников, должны уменьшить количество людей в общественных местах и сократить возможности для передачи инфекции от человека к человеку.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый кофейный островок

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый фуд-корт в торговом комплексе

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый фуд-корт в торговом комплексе

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщик еды у закрытого фуд-корт в торговом комплексе

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня в Петербурге приостановлена работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением тех, что находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. По данным маркетологов, около половины посетителей торговых центров приходят туда только для того, чтобы поесть в фаст-фуде. А уже потом заодно отправляются на шопинг.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись Приятного аппетита

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый кофейный островок

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители тогового комплекса у закрытого фуд-корта

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители тогового комплекса у закрытого фуд-корта

В торговых центрах города запрещена работа детских комнат и объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров. Считается, что дети достаточно легко переносят инфекцию, хотя сами, как правило, переносят COVID-19 в легкой форме.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый островок в торговом комплексе

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая детская карусель

Также под запрет попала торговля и оказание услуг на «островках» в помещениях ТЦ и ТРЦ. Это весьма спорная мера, ведь очень редко можно увидеть серьезное скопление людей у этих «островков».

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый островок в торговом комплексе

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая цветочный магазин

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый островок в торговом комплексе

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый островок в торговом комплексе

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый островок в торговом комплексе

Наполняемость залов кинотеатров в Петербурге уменьшена с 75% до 50%. Посетители всех массовых мероприятий, в том числе проводимых на открытом воздухе, обязаны использовать маски.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый островок кофейни

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый островок кофейни

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый островок кофейни

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый островок кофейни