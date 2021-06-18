Без фуд-кортов и развлечений: в петербургских ТЦ разрывают цепочки инфекции
В торговых и торгово-развлекательных центрах Петербурга исполнили распоряжение городского правительства об ужесточении ограничительных мер, призванных сдержать подъем новой волны коронавирусной инфекции.
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Эти меры, по замыслу чиновников, должны уменьшить количество людей в общественных местах и сократить возможности для передачи инфекции от человека к человеку.
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня в Петербурге приостановлена работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением тех, что находятся на вокзалах, в аэропорту и на АЗС. По данным маркетологов, около половины посетителей торговых центров приходят туда только для того, чтобы поесть в фаст-фуде. А уже потом заодно отправляются на шопинг.
В торговых центрах города запрещена работа детских комнат и объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров. Считается, что дети достаточно легко переносят инфекцию, хотя сами, как правило, переносят COVID-19 в легкой форме.
Также под запрет попала торговля и оказание услуг на «островках» в помещениях ТЦ и ТРЦ. Это весьма спорная мера, ведь очень редко можно увидеть серьезное скопление людей у этих «островков».
Наполняемость залов кинотеатров в Петербурге уменьшена с 75% до 50%. Посетители всех массовых мероприятий, в том числе проводимых на открытом воздухе, обязаны использовать маски.