В Москве открылся купальный сезон. Вода прогрелась до 20 градусов тепла.

В этом году Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в Москве. Из них только три находятся в пределах МКАД. Ещё 36 пляжей в Москве открыты без купания. На всех разрешенных для купания местах дежурят спасатели.

Путяевский пруд

Большой Путяевский пруд в Сокольниках — самый близкий к центру Москвы. Его питает вода из подземных родников. Но только в этом году Роспотребнадзор открыл пруд для купания. Вход на пляж бесплатный. Есть раздевалки, навесы, туалет, детская площадка, зона для купания детей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Путяевский пруд. Москва

Путяевский пруд находится в Восточном округе Москвы на 4-м Лучевом просеке. Самый удобный способ добраться до пляжа — на электричке от Ярославского вокзала до станции Маленковская. На автобусе №140 до остановки «4-й Лучевой просек»; автобусы №№ 714, 414, П12, 286 — до остановки «Улица Павла Корчагина, 8»

Три зоны, разрешенные для купания, находятся в округе Москвы — Зеленоград. До Зеленограда можно добраться на электричке от Ленинградского вокзала до станции Крюково. Есть экспрессы, которые доходят за 30 минут. Или на 400-х автобусах, которые идут от станций метро «Речной Вокзал», «Ховрино», «Сходненская», «Тушино».

Большой городской пруд

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой городской пруд. Зеленоград. Москва

Самый большой пляж с зоной для купания находится на Большом Городском Пруду. Пруд находится на территории Парка Победы в пойме реки Сходня. Вход на пляж бесплатный. На пляже есть раздевалки, навесы, детские и спортивные площадки, площадка для волейбола. Около пляжа оборудован медпункт.

Добраться до пруда можно на 400 от метро «Тушино» и «Ховрино». Или на автобусах от станции Крюково до остановки «Парк Победы».

Озеро Чёрное

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Черное озеро. Зеленоград. Москва

Недалеко от Большого городского пруда находится небольшое Чёрное озеро. Этот водоем отличается чистой темной водой, дно — торфяное. Пляж небольшой, но уютный. Вход бесплатный. Есть раздевалки, лежаки, детская площадка, волейбольная площадка, зона для купания маленьких детей. На пляже оборудован медпункт.

Озеро находится в 4-м микрорайоне Зеленограда. Ближайшая остановка: «Московский проспект» или «Спортивная школа», на которых останавливаются 400-е автобусы от метро «Речной Вокзал» и «Ховрино» или автобусы от станции Крюково.

Озеро Школьное

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школьное озеро. Зеленоград. Москва

Школьное озеро находится в 10-м микрорайоне Зеленограда в лесопарковой зоне. Имеет песчаное дно. Вход бесплатный. На пляже оборудованы навесы, раздевалки, детская площадка, волейбольная площадная, теннисные столы.

Добраться до озера можно на 400-м автобусе от метро «Речной вокзал» или на автобусах от станции Крюково.

Озеро Белое

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Белое озеро. Москва

Белое озеро является частью природно-исторического парка «Косинский». Озеро располагается в нескольких километрах от МКАД вдоль улицы Заречная. Пляж песчаный, есть волейбольная площадка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Серебряный бор. Пляж № 3. Москва

До пляжа можно добраться от метро «Новокосино», «Косино» на автобусных маршрутах №№ 773,79,723 до остановки «Косинская фабрика» и пройти до пляжа пешком 600 метров, а от метро «Выхино» на автобусных маршрутах №№ 602,722,747,79,772,613 до остановки «Поликлиника» и далее 400 метров пешком.

Серебряный бор: пляж №3 и пляж № 2

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Белое озеро. Москва

Серебряный бор расположен на Северо-Западе столицы, улица Таманская, 46. Это одна из самых красивых и экологически чистых локаций Москвы. Песочный пляж оборудован душевыми и кабинками для переодевания. На берегу есть беседки и ресторанчики. Также здесь можно взять напрокат шезлонги по 500 и 1000 рублей за сутки.

До пляжа можно добраться от метро «Полежаевская» на 390-м маршрутном такси до конечной остановки, где расположился пляж №3, или по маршруту T21 до пляжа №2. Если доехать на маршрутах №№ 20,21,65 и 86, то придется пройти пешком. (4-я линия и «Серебряный бор». От метро «Щукинская» ходят трамваи № 28 и № 31, остановка «Проспект маршала Жукова». Есть парковка для автомобилей.

Мещерский пруд

Мещерский пруд входит в каскад запруд XVIII века на реке Невершка. До наших дней из шести водоемов сохранилось четыре. На берегу Мещерского пруда расположен пляж, несколько игровых зон для детей и взрослых, велодорожки и прокат. Пляж со всех сторон окружен лесом. Находится на юго-западе Москвы, в районе Солнцево, на улице Воскресенская, 5−31. Есть парковка для автомобилей.

Добраться можно от метро «Славянский бульвар», «Филевский парк», «Говорово», «Озерная» на автобусе №883 до остановки «Мещерский пруд» — до пляжа пройти 500 метров. От метро «Калужская» и «Тропарево» ходит маршрут №816, остановка у поселка «Мещерский» — и до пляжа 1,4 км. От метро «Юго-Западная» — на № 66 до конечной.