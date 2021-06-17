Где можно купаться в Москве этим летом — фоторепортаж
В Москве открылся купальный сезон. Вода прогрелась до 20 градусов тепла.
В этом году Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в Москве. Из них только три находятся в пределах МКАД. Ещё 36 пляжей в Москве открыты без купания. На всех разрешенных для купания местах дежурят спасатели.
Путяевский пруд
Большой Путяевский пруд в Сокольниках — самый близкий к центру Москвы. Его питает вода из подземных родников. Но только в этом году Роспотребнадзор открыл пруд для купания. Вход на пляж бесплатный. Есть раздевалки, навесы, туалет, детская площадка, зона для купания детей.
Путяевский пруд находится в Восточном округе Москвы на 4-м Лучевом просеке. Самый удобный способ добраться до пляжа — на электричке от Ярославского вокзала до станции Маленковская. На автобусе №140 до остановки «4-й Лучевой просек»; автобусы №№ 714, 414, П12, 286 — до остановки «Улица Павла Корчагина, 8»
Три зоны, разрешенные для купания, находятся в округе Москвы — Зеленоград. До Зеленограда можно добраться на электричке от Ленинградского вокзала до станции Крюково. Есть экспрессы, которые доходят за 30 минут. Или на 400-х автобусах, которые идут от станций метро «Речной Вокзал», «Ховрино», «Сходненская», «Тушино».
Большой городской пруд
Самый большой пляж с зоной для купания находится на Большом Городском Пруду. Пруд находится на территории Парка Победы в пойме реки Сходня. Вход на пляж бесплатный. На пляже есть раздевалки, навесы, детские и спортивные площадки, площадка для волейбола. Около пляжа оборудован медпункт.
Добраться до пруда можно на 400 от метро «Тушино» и «Ховрино». Или на автобусах от станции Крюково до остановки «Парк Победы».
Озеро Чёрное
Недалеко от Большого городского пруда находится небольшое Чёрное озеро. Этот водоем отличается чистой темной водой, дно — торфяное. Пляж небольшой, но уютный. Вход бесплатный. Есть раздевалки, лежаки, детская площадка, волейбольная площадка, зона для купания маленьких детей. На пляже оборудован медпункт.
Озеро находится в 4-м микрорайоне Зеленограда. Ближайшая остановка: «Московский проспект» или «Спортивная школа», на которых останавливаются 400-е автобусы от метро «Речной Вокзал» и «Ховрино» или автобусы от станции Крюково.
Озеро Школьное
Школьное озеро находится в 10-м микрорайоне Зеленограда в лесопарковой зоне. Имеет песчаное дно. Вход бесплатный. На пляже оборудованы навесы, раздевалки, детская площадка, волейбольная площадная, теннисные столы.
Добраться до озера можно на 400-м автобусе от метро «Речной вокзал» или на автобусах от станции Крюково.
Озеро Белое
Белое озеро является частью природно-исторического парка «Косинский». Озеро располагается в нескольких километрах от МКАД вдоль улицы Заречная. Пляж песчаный, есть волейбольная площадка.
До пляжа можно добраться от метро «Новокосино», «Косино» на автобусных маршрутах №№ 773,79,723 до остановки «Косинская фабрика» и пройти до пляжа пешком 600 метров, а от метро «Выхино» на автобусных маршрутах №№ 602,722,747,79,772,613 до остановки «Поликлиника» и далее 400 метров пешком.
Серебряный бор: пляж №3 и пляж № 2
Серебряный бор расположен на Северо-Западе столицы, улица Таманская, 46. Это одна из самых красивых и экологически чистых локаций Москвы. Песочный пляж оборудован душевыми и кабинками для переодевания. На берегу есть беседки и ресторанчики. Также здесь можно взять напрокат шезлонги по 500 и 1000 рублей за сутки.
До пляжа можно добраться от метро «Полежаевская» на 390-м маршрутном такси до конечной остановки, где расположился пляж №3, или по маршруту T21 до пляжа №2. Если доехать на маршрутах №№ 20,21,65 и 86, то придется пройти пешком. (4-я линия и «Серебряный бор». От метро «Щукинская» ходят трамваи № 28 и № 31, остановка «Проспект маршала Жукова». Есть парковка для автомобилей.
Мещерский пруд
Мещерский пруд входит в каскад запруд XVIII века на реке Невершка. До наших дней из шести водоемов сохранилось четыре. На берегу Мещерского пруда расположен пляж, несколько игровых зон для детей и взрослых, велодорожки и прокат. Пляж со всех сторон окружен лесом. Находится на юго-западе Москвы, в районе Солнцево, на улице Воскресенская, 5−31. Есть парковка для автомобилей.
Добраться можно от метро «Славянский бульвар», «Филевский парк», «Говорово», «Озерная» на автобусе №883 до остановки «Мещерский пруд» — до пляжа пройти 500 метров. От метро «Калужская» и «Тропарево» ходит маршрут №816, остановка у поселка «Мещерский» — и до пляжа 1,4 км. От метро «Юго-Западная» — на № 66 до конечной.