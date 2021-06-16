Второй петербургский матч сборной России на чемпионате Европы по футболу принёс победу хозяевам: на стадионе «Санкт-Петербург» российские футболисты с минимальным преимуществом смогли выиграть у сборной Финляндии. Эту победу в Петербурге отпраздновали весьма сдержанно, а отношения фанатов двух команд были по-соседски приветливыми.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной России перед началом матча против сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборных России Финляндии и России

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной России перед началом матча против сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной России перед началом матча против сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной России перед началом матча против сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Финляндии перед началом матча против сборной России

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной России перед началом матча против сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной России перед началом матча против сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной России перед началом матча против сборной Финляндии

На игру из Финляндии прибыла большая группа финских болельщиков — для них на границе было организовано тестирование на коронавирус. По данным СМИ, практически все фанаты его благополучно прошли. Сама финская сборная избрала пригород Петербурга в качестве своей постоянной базы на время игр Евро-2020, что лишь подчеркнуло добрососедский характер отношений двух стран.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Финляндии перед началом матча против сборной России

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Финляндии перед началом матча против сборной России

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат сборной Финляндии перед началом матча против сборной России

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной Финляндии перед началом матча против сборной России

По окончании матча российские и финские любители футбола устроили импровизированные шествия. Обе «акции» прошли организованно и быстро, но с песнями и хорошим настроением.

«Всё было дружелюбно, болельщики активно общались и фотографировались друг с другом, — отметил корреспондент ИА REGNUM. — Фанатов было откровенно мало, но они были дружелюбны и счастливы. Активно позировали».

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты сборной России перед началом матча против сборной Финляндии

О том, как наблюдали за матчем Финляндия — Россия в Санкт-Петербурге, — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие сборной России перед началом матча против сборной Финляндии

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие сборной Финляндии перед началом матча против сборной России

Обратим внимание, что одной из площадок для съёмки стал внутренний двор «Гранд-отеля «Европа». Для гостей отеля здесь оборудована площадка, которая имитирует футбольное поле, кресла — позиции игроков, а перед ними — большой телеэкран.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция матча на территории Гранд Отеля Европа, отель Belmond

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция матча на территории Гранд Отеля Европа, отель Belmond

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция матча на территории Гранд Отеля Европа, отель Belmond

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция матча на территории Гранд Отеля Европа, отель Belmond

Добавим, что на Невском проспекте победное для России футбольное настроение вообще никак не ощущалось — был обычный питерский вечер, но, вопреки словам из песни, не серый, а солнечный и тёплый.