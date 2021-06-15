Участниками концерта на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге станут звезды российской эстрады Ирина Дубцова и Светлана Лобода, а также несколько других исполнителей, уже снискавших большую популярность у молодежи. Об этом 15 июня сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Пятого канала», который будет вести трансляцию праздничного шоу.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

«Чьи хиты станут завершающим аккордом шоу на Дворцовой, организаторы пока держат в секрете, чтобы сохранить интригу праздника», — сохранили интригу телевизионщики.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Как ожидается, праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 25 июня в очном формате, с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности. В ночь с 14 на 15 июня в центре Северной столицы состоялась репетиция праздничного прохода брига «Россия» под алыми парусами. Для этого почти на шесть часов был разведён Троицкий мост.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Как рассказали организаторы, на Дворцовой площади в настоящее время идет монтаж главной сцены для театрализованного представления. В программе праздника — сюжеты о значимых событиях в истории России, например, первом полёте человека в космос, о людях, внесших огромный вклад в российскую науку и культуру.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

На сцене перед выпускниками выступят JONY, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda и Niletto. Ведущими праздника по традиции станут Иван Ургант и Даша Александрова.

Прямая трансляция «Алых парусов» будет организована на «Пятом канале» и в интернете: на сайте канала и в его официальных аккаунтах в социальных сетях. Начало шоу в 22:00.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время репетиции ежегодного праздника выпускников «Алые паруса»

Напомним, в 2020 году из-за пандемии праздник состоялся только в телевизионном формате, без участия зрителей, из центра города его переместили в акваторию Финского залива.

«Алые паруса» — единственный российский праздник, внесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Евросоюза. В декабре 2019 года «Алые паруса» завоевали главную награду в престижном конкурсе Best Event Awards World в номинации «Самое знаковое событие года».