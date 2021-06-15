В Петербурге рассекретили артистов праздника «Алые паруса»
Участниками концерта на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге станут звезды российской эстрады Ирина Дубцова и Светлана Лобода, а также несколько других исполнителей, уже снискавших большую популярность у молодежи. Об этом 15 июня сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Пятого канала», который будет вести трансляцию праздничного шоу.
«Чьи хиты станут завершающим аккордом шоу на Дворцовой, организаторы пока держат в секрете, чтобы сохранить интригу праздника», — сохранили интригу телевизионщики.
Как ожидается, праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 25 июня в очном формате, с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности. В ночь с 14 на 15 июня в центре Северной столицы состоялась репетиция праздничного прохода брига «Россия» под алыми парусами. Для этого почти на шесть часов был разведён Троицкий мост.
Как рассказали организаторы, на Дворцовой площади в настоящее время идет монтаж главной сцены для театрализованного представления. В программе праздника — сюжеты о значимых событиях в истории России, например, первом полёте человека в космос, о людях, внесших огромный вклад в российскую науку и культуру.
На сцене перед выпускниками выступят JONY, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda и Niletto. Ведущими праздника по традиции станут Иван Ургант и Даша Александрова.
Прямая трансляция «Алых парусов» будет организована на «Пятом канале» и в интернете: на сайте канала и в его официальных аккаунтах в социальных сетях. Начало шоу в 22:00.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии праздник состоялся только в телевизионном формате, без участия зрителей, из центра города его переместили в акваторию Финского залива.
«Алые паруса» — единственный российский праздник, внесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Евросоюза. В декабре 2019 года «Алые паруса» завоевали главную награду в престижном конкурсе Best Event Awards World в номинации «Самое знаковое событие года».