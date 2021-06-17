Галерная гавань Петербурга: летний путеводитель ИА REGNUM
В Галерную гавань погулять ходят большей частью местные жители, а зря: это место историческое, оно видело Петербург с начала его существования, к тому же там очень зелено, уютно и красиво.
Галерная гавань находится на западе Васильевского острова, от метро Приморская до нее идти минут 20. Сама гавань — памятник фортификационного искусства — начала строиться еще при Петре Первом, в 1721 году, под руководством легендарного Доменико Трезини, первого архитектора Санкт-Петербурга.
Название «Галерная гавань» со временем стало относиться ко всему близлежащему району — после того, как вокруг был построен жилой район матросской слободы. Кстати, названия окрестных улиц и сейчас напоминают о знатном морском прошлом местности — Кораблестроителей, Парусная, Гаванская, Вёсельная, Боцманская, Морская, Шкиперский проток, Галерный проезд, сквер Малые Гаванцы, а также улицы Беринга и Нахимова.
Во времена своего расцвета Галерная гавань служила передовой базой для боевых кораблей — галер. Если бы Петербург был атакован с моря, галеры могли бы оперативно выйти из гавани в Финский залив. С заливом гавань соединяет Шкиперский канал длиной 400 метров.
В XIX веке в этой гавани проводились учения военных кораблей, а потом и гидросамолетов. Кстати, испытаниями гидросамолетов там руководил прославленный авиаконструктор Сикорский.
Сейчас Галерная гавань — место стоянки для катеров яхт-клуба, в ней активно рыбачат, плавают на лодках, на берегах гуляют и загорают. Место действительно очень атмосферное, в котором соседствуют старинные и современные постройки. А на западном (правом, если смотреть со стороны сквера) берегу и вовсе чувствуешь себя как в провинциальном городе — очень непривычное для Питера впечатление, которое создается грунтовой дорогой, колоритной водонапорной башней, одноэтажными постройками, покосившимися заборчиками и деревянными мостками. О том, что ты в Северной столице, тут напоминает хорошо видная с берегов газпромовская высотка, получившая в народе прозвание «кукурузина».
Водонапорная башня, кстати, отдельная достопримечательность местности: она построена в конце XIX века для завода по производству пироксилина, который применялся для производства торпед (торпеды испытывались тут же).
Рассказ про Галерную гавань есть у писателя первой половины XIX века Ивана Панаева. Его описание довольно мрачное, оно разительно отличается от того красивого парка с видом на воду, который мы видим сейчас.
«Галерная гавань — частичка громадного и великолепного города, в котором вы живете и наслаждаетесь, далеко у взморья, на самом конце Васильевского острова, по соседству со Смоленским кладбищем; ненадежный приют самого бедного петербургского народонаселения, о существовании которого вы только подозреваете — того народонаселения, которое замирает от страха при малейшем возвышении воды и рискует быть потопленным всякий раз, когда в серый осенний день воет ветер, раздается зловещий звук пушек, днем развеваются флаги на Адмиралтейской башне, а ночью зажигаются роковые фонари. Вы, живущие в лучшей и возвышенной части Петербурга, окруженные всеми прихотями той утонченной цивилизации, которая с каждым днем развивает для вас неслыханные удобства и роскошь, мало заботитесь об этих фонарях и флагах на Адмиралтействе и только при звуке пушек спрашиваете с любопытством:
— Что это такое? Отчего это пальба?
— Вода поднялась выше колец в каналах, — отвечают вам.
— А! — равнодушно восклицаете вы в ту минуту, когда несчастные обитатели Галерной гавани уже перебираются, дрожа от холода, при крике и визге детей, на свои чердаки…
Вот что такое Галерная гавань», — пишет Панаев.
Он же подчеркивает контраст между парадной частью Васильевского острова, со Стрелкой и колоннами, и гаванью с «покрытыми мхом домишками». Сейчас контраст тоже есть, но состоит совсем в другом: в гавани нет тех толп, той суеты и тех каменных джунглей, что в центральной части острова.
Места вокруг гавани ныне считаются престижными, в расположенных на ее берегах домах стоимость квартир доходит до 85 млн рублей (но можно найти и подешевле). А раньше тут жили люди, мягко говоря, небогатые, да и сам район больше походил на провинциальный пригород, если не деревню, тем более что добираться туда приходилось через лес. Причем по лесной дороге, которая уже потом стала Большим проспектом Васильевского острова.