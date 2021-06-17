В Галерную гавань погулять ходят большей частью местные жители, а зря: это место историческое, оно видело Петербург с начала его существования, к тому же там очень зелено, уютно и красиво.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Дед с внуком рыбачат в гавани

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Галерная гавань находится на западе Васильевского острова, от метро Приморская до нее идти минут 20. Сама гавань — памятник фортификационного искусства — начала строиться еще при Петре Первом, в 1721 году, под руководством легендарного Доменико Трезини, первого архитектора Санкт-Петербурга.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Название «Галерная гавань» со временем стало относиться ко всему близлежащему району — после того, как вокруг был построен жилой район матросской слободы. Кстати, названия окрестных улиц и сейчас напоминают о знатном морском прошлом местности — Кораблестроителей, Парусная, Гаванская, Вёсельная, Боцманская, Морская, Шкиперский проток, Галерный проезд, сквер Малые Гаванцы, а также улицы Беринга и Нахимова.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лодочный причал в гавани

Дарья Юдкевич ИА REGNUM На Шкиперском протоке

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Шкиперский проток

Во времена своего расцвета Галерная гавань служила передовой базой для боевых кораблей — галер. Если бы Петербург был атакован с моря, галеры могли бы оперативно выйти из гавани в Финский залив. С заливом гавань соединяет Шкиперский канал длиной 400 метров.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM На стоянке яхт-клуба

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Возле стоянки яхт-клуба

В XIX веке в этой гавани проводились учения военных кораблей, а потом и гидросамолетов. Кстати, испытаниями гидросамолетов там руководил прославленный авиаконструктор Сикорский.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Одна в лодке, не считая собаки

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Сейчас Галерная гавань — место стоянки для катеров яхт-клуба, в ней активно рыбачат, плавают на лодках, на берегах гуляют и загорают. Место действительно очень атмосферное, в котором соседствуют старинные и современные постройки. А на западном (правом, если смотреть со стороны сквера) берегу и вовсе чувствуешь себя как в провинциальном городе — очень непривычное для Питера впечатление, которое создается грунтовой дорогой, колоритной водонапорной башней, одноэтажными постройками, покосившимися заборчиками и деревянными мостками. О том, что ты в Северной столице, тут напоминает хорошо видная с берегов газпромовская высотка, получившая в народе прозвание «кукурузина».

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Водонапорная башня, кстати, отдельная достопримечательность местности: она построена в конце XIX века для завода по производству пироксилина, который применялся для производства торпед (торпеды испытывались тут же).

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Водонапорная башня

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Водонапорная башня

Рассказ про Галерную гавань есть у писателя первой половины XIX века Ивана Панаева. Его описание довольно мрачное, оно разительно отличается от того красивого парка с видом на воду, который мы видим сейчас.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Кувшинки

«Галерная гавань — частичка громадного и великолепного города, в котором вы живете и наслаждаетесь, далеко у взморья, на самом конце Васильевского острова, по соседству со Смоленским кладбищем; ненадежный приют самого бедного петербургского народонаселения, о существовании которого вы только подозреваете — того народонаселения, которое замирает от страха при малейшем возвышении воды и рискует быть потопленным всякий раз, когда в серый осенний день воет ветер, раздается зловещий звук пушек, днем развеваются флаги на Адмиралтейской башне, а ночью зажигаются роковые фонари. Вы, живущие в лучшей и возвышенной части Петербурга, окруженные всеми прихотями той утонченной цивилизации, которая с каждым днем развивает для вас неслыханные удобства и роскошь, мало заботитесь об этих фонарях и флагах на Адмиралтействе и только при звуке пушек спрашиваете с любопытством:

— Что это такое? Отчего это пальба?

— Вода поднялась выше колец в каналах, — отвечают вам.

— А! — равнодушно восклицаете вы в ту минуту, когда несчастные обитатели Галерной гавани уже перебираются, дрожа от холода, при крике и визге детей, на свои чердаки…

Вот что такое Галерная гавань», — пишет Панаев.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Он же подчеркивает контраст между парадной частью Васильевского острова, со Стрелкой и колоннами, и гаванью с «покрытыми мхом домишками». Сейчас контраст тоже есть, но состоит совсем в другом: в гавани нет тех толп, той суеты и тех каменных джунглей, что в центральной части острова.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань

Места вокруг гавани ныне считаются престижными, в расположенных на ее берегах домах стоимость квартир доходит до 85 млн рублей (но можно найти и подешевле). А раньше тут жили люди, мягко говоря, небогатые, да и сам район больше походил на провинциальный пригород, если не деревню, тем более что добираться туда приходилось через лес. Причем по лесной дороге, которая уже потом стала Большим проспектом Васильевского острова.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Галерная гавань