В связи с ростом количества инфицированных в столице коронавирусной инфекцией мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввёл новые ограничения.

С 15 по 19 июня объявлены нерабочими днями. С 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не работают с 23:00 до 6:00.

Согласно указу, при посещении городских парков «не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытые атракционы. Парк Горького. Новые ограничения в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Горького. Новые ограничения в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытая детская площадка. Парк Горького. Новые ограничения в Москве

Объявлено также, что за использование в эти дни детских площадок, скамеек, беседок будут штрафовать на 4000 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка закрыта в Парке Победы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Указ мэра на ограде детской площадки в Парке Победы

Корреспонденты ИА REGNUM посетили Московский зоопарк, городские парки и торговые центры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прокат самокатов в парке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка закрыта. Новые ограничения в Москве

Зоопарк действительно закрыт. И посетители, не знавшие о закрытии, в недоумении разворачивались и выбирали другие места для отдыха.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детский игровой зал в ТЦ «Океания» закрыт. Новые ограничения в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ТЦ «БУМ» в Марьино. Новые ограничения в Москве

14 июня — выходной и жаркий день, поэтому москвичей в парках гуляло много. Корабли на Москве-реке переполнены. Во всех парках скамейки свободные, и можно спокойно на них отдохнуть. А вот детские площадки, воркауты, площадки для сноуборда закрыты. Прокат закрыт, но не везде. В Парке Победы открыт. Хотя велосипед или самокат можно взять в городском прокате.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ТЦ «Европейский». Новые ограничения в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сидячие места в торговом центре «Океания» закрыты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фудкорт в торговом центре «Океания» закрыт. Новые ограничения в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фудкорт работает навынос

Фудкорты и игровые комнаты в торговых центрах закрыты. Но разные центры по-разному понимают указ мэра. Одни торговые центры закрыли и продажу, и места, где можно поесть. А другие закрыли только места, где сидят. Еду можно купить навынос. Но открыты во всех торговых центрах рестораны и кафе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В торговом центре «Атриум» рестораны работают

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Афимолл Сити». Новые ограничения в Москве