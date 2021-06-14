Новые антиковидные ограничения в Москве? Нет, не слышали — фото
В связи с ростом количества инфицированных в столице коронавирусной инфекцией мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввёл новые ограничения.
С 15 по 19 июня объявлены нерабочими днями. С 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не работают с 23:00 до 6:00.
Согласно указу, при посещении городских парков «не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица».
Объявлено также, что за использование в эти дни детских площадок, скамеек, беседок будут штрафовать на 4000 рублей.
Корреспонденты ИА REGNUM посетили Московский зоопарк, городские парки и торговые центры.
Зоопарк действительно закрыт. И посетители, не знавшие о закрытии, в недоумении разворачивались и выбирали другие места для отдыха.
14 июня — выходной и жаркий день, поэтому москвичей в парках гуляло много. Корабли на Москве-реке переполнены. Во всех парках скамейки свободные, и можно спокойно на них отдохнуть. А вот детские площадки, воркауты, площадки для сноуборда закрыты. Прокат закрыт, но не везде. В Парке Победы открыт. Хотя велосипед или самокат можно взять в городском прокате.
Фудкорты и игровые комнаты в торговых центрах закрыты. Но разные центры по-разному понимают указ мэра. Одни торговые центры закрыли и продажу, и места, где можно поесть. А другие закрыли только места, где сидят. Еду можно купить навынос. Но открыты во всех торговых центрах рестораны и кафе.