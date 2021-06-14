На стадионе «Санкт-Петербург» 14 июня состоялся матч группового турнира Евро-2020 в группе Е, в котором встретились футбольные команды Польши и Словакии. Эта игра для Петербурга стала второй из семи доставшихся городу поединков чемпионата Европы. Об атмосфере вокруг матча, победителем в котором вышли словаки, — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер Евро-2020

Напомним, Северная столица получила право проведения трех матчей группы E в конце апреля, после того, как по эпидемическим соображениям от них отказался ирландский Дублин. Помимо состоявшейся игры Польша — Словакия, в Санкт-Петербурге пройдут матчи Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Дарья Драй ИА REGNUM Польский фанат перед началом матча со Словакией в рамках чемпионата Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат перед началом матча со Словакией в рамках чемпионата Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной Польши перед началом матча со Словакией в рамках чемпионата Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат перед началом матча со Словакией в рамках чемпионата Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат перед началом матча со Словакией в рамках чемпионата Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты перед началом матча со Словакией в рамках чемпионата Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Польская фанатка перед началом матча со Словакией в рамках чемпионата Евро-2020

Накануне матча в город на Неве прибыла большая группа польских болельщиков, многие из которых известны своим буйным нравом. Внимательно присматривали за ними не только российские, но и польские полицейские, приехавшие в Петербург по договоренности с российскими коллегами. Словацких фанатов в городе надо было еще поискать, и основное внимание правоохранителей было сосредоточено на польских любителях футбола.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщица сборной Польши после поражения в матче со Словакией на Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной Польши после поражения в матче со Словакией на Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной Словакии после победы в матче с Польшей на Евро-2020

К счастью, никаких потенциально опасных ситуаций с восточно-европейскими болельщиками не возникло. Как сообщал телеканал «78», перед началом матча польские и словацкие болельщики собрались у стадиона на Крестовском острове, скандировали речёвки во славу своих команд и пели песни, а также активно общались с другими зрителями, пришедшими на стадион.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид со стадиона

Дарья Драй ИА REGNUM Охрана матча

Дарья Драй ИА REGNUM Охрана матча

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтёр Евро-2020

Фанаты разрисовали лица в цвета своих стран, надели соответствующие футболки и нацепили футбольные шарфы.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной Словакии после победы в матче с Польшей на Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной Словакии после победы в матче с Польшей на Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной Словакии после победы в матче с Польшей на Евро-2020

Напомним, что в Петербурге стадион во время Евро-2020 может быть заполнен не более чем на 50% — это составляет примерно 30,5 тыс. зрителей. Однако в этот раз на трибунах было занято менее четверти зрительских мест — посмотреть на западнославянское дерби пришли всего 12 862 зрителя.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», команды Польши и Словакии ранее встречались восемь раз на чемпионатах разного уровня. Трижды победу одерживали поляки, четыре раза — словаки, один раз была ничья.

Дарья Драй ИА REGNUM Польские фанаты на Евро-2020

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты после матча

Перед началом петербургской встречи специалисты и аналитики прочили победу сборной Польши, как опытной команде более высокого класса. И с ними был согласен эрмитажный кот-оракул Ахилл, предсказавший «викторию» полякам. И все они ошиблись!

Футболисты сборной Словакии победили сборную Польши со счетом 2:1. После матча болельщики проигравшей команды не потеряли присутствия духа и уходили со стадиона с улыбками, дружелюбно общаясь с болельщиками соперников. Ну, а радость немногочисленных словацких гостей была налицо. После нулевой ничьей Испания — Швеция сборная Словакии с тремя очками возглавила группу E.

Следующий матч Евро-2020 в Петербурге состоится 16 июня между сборными России и Финляндии в группе B.