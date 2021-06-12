Марш военных оркестров по Севастополю
12 июня 2021
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В рамках IV Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России «Всегда на страже — 2021» состоялся марш-парад оркестров по улице Ленина. Фотокорреспондент ИА REGNUM запечатлел масштабное музыкальное шествие.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выступление сводного оркестра на площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выступление сводного оркестра на площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выступление сводного оркестра на площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Фестиваль начался театрализованным представлением на Михайловской батарее 11 июня, продемонстрировав плац-концерты от военных оркестров из восьми регионов России. Концерты были даны сразу на четырёх площадках Севастополя, а завершился фестиваль марафоном выступлений и маршем от всех участвующих оркестров Росгвардии.
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выступление сводного оркестра на площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
В ожидании марша оркестров
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш военных оркестров в городе Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш военных оркестров в городе Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш военных оркестров в городе Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш военных оркестров в городе Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш военных оркестров в городе Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш военных оркестров в городе Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш военных оркестров в городе Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш военных оркестров в городе Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выступление сводного оркестра на площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выступление сводного оркестра на площади Нахимова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш военных оркестров в городе Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш военных оркестров в городе Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Марш военных оркестров в городе Севастополь