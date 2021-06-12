В рамках IV Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России «Всегда на страже — 2021» состоялся марш-парад оркестров по улице Ленина. Фотокорреспондент ИА REGNUM запечатлел масштабное музыкальное шествие.

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление сводного оркестра на площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление сводного оркестра на площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление сводного оркестра на площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Фестиваль начался театрализованным представлением на Михайловской батарее 11 июня, продемонстрировав плац-концерты от военных оркестров из восьми регионов России. Концерты были даны сразу на четырёх площадках Севастополя, а завершился фестиваль марафоном выступлений и маршем от всех участвующих оркестров Росгвардии.

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление сводного оркестра на площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании марша оркестров

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш военных оркестров в городе Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш военных оркестров в городе Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш военных оркестров в городе Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш военных оркестров в городе Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш военных оркестров в городе Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш военных оркестров в городе Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш военных оркестров в городе Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш военных оркестров в городе Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление сводного оркестра на площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Выступление сводного оркестра на площади Нахимова

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш военных оркестров в городе Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш военных оркестров в городе Севастополь