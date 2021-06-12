12 июня в стране отмечается День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о Государственном суверенитете РСФСР.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Победы на Поклонной горе. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Победы на Поклонной горе. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флешмоб в Музее Победы. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флешмоб в Музее Победы. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль Самоварфест в Музее Победы. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль Самоварфест в Музее Победы. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль Самоварфест в Музее Победы. День России в Москве

В Москве обычно этот праздник отмечается широко: фестивалями, концертами, народными гуляньями. Но из-за ограничений массовых мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, в 2021 году праздник в Москве прошёл скромнее.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Победы на Поклонной горе. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль Самоварфест в Музее Победы. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Мастер-класс в Музее Победы. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Артисты спускаются в метро. День России в Москве

В Музее Победы в Зале Полководцев посетители создали «живой» российский флаг. В музее проходили концерты, спектакли. Также в музее состоялся Всероссийский фестиваль гостеприимства САМОВАРФЕСТ. А в Парке Победы перед музеем запускали летающих змеев с раскраской российского флага.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Уличные музыканты на ВДНХ. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Уличные музыканты на ВДНХ. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Уличные музыканты на ВДНХ. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Концерт «Фанфары Победы» на ВДНХ. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Концерт «Фанфары Победы» на ВДНХ. День России в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ВДНХ. День России в Москве

На ВДНХ в 15 местах выступали уличные музыканты, а у фонтана «Дружба народов» состоялся концерт «Фанфары Победы».